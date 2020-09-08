Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Армения
Эстония
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Грузия
Македония
11
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Исландия
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Англия
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Кипр
Азербайджан
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Черногория
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Лихтенштейн
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл «Арсенал» в контрольном матче

Футболисты ЦСКА обыграли дома тульский «Арсенал» в контрольном матче в рамках подготовки к возобновлению сезона в чемпионате России после паузы на международные матчи.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая во вторник в Москве на стадионе армейцев, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный и победный гол на 90-й минуте забил аргентинский форвард «красно-синих» Адольфо Гайч.

В составе ЦСКА в матче принял участие футболист «Оренбурга» Иван Лапшов, который находится в стане армейцев на просмотре. Защитник вышел на поле на замену на 63-й минуте.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Партнер Бузовой в 'Ледниковом периоде' оценил ее умение стоять на коньках
На дерби не будет фанатов в атрибутике «Спартака». Это незаконно
«Спартак» вернул коммерческого директора
Матчи сборной России стали лидерами телерейтинга в Москве
Описаны планы нового тренера «Барселоны» на Месси
Александр Кержаков провел переговоры с клубом ФНЛ
Загитовой и Медведевой предлагали вместе вести шоу на Первом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь