ЦСКА обыграл «Арсенал» в контрольном матче

Встреча, прошедшая во вторник в Москве на стадионе армейцев, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный и победный гол на 90-й минуте забил аргентинский форвард «красно-синих» Адольфо Гайч.

В составе ЦСКА в матче принял участие футболист «Оренбурга» Иван Лапшов, который находится в стане армейцев на просмотре. Защитник вышел на поле на замену на 63-й минуте.