На дерби не будет фанатов в атрибутике «Спартака». ЦСКА принял запрет, хотя это незаконно

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Противостояние клубных цветов в пост-коронавирусной РПЛ началось еще в конце прошлого чемпионата. Фанаты «Спартака» приезжали в Тулу — и искренне удивлялись, что их не пускают на стадион. Они были не в курсе изменений, согласно которым болельщикам гостевых команд предписано сидеть дома. Как их определяли, если можно было купить билет на центральный сектор и смешаться с местной публикой? Естественно, по цветам.

В матче 6-го тура «Локомотив» — «Зенит» сезона уже текущего на входе на трибуну «РЖД Арены» придержали сына главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Сотрудники стадиона объяснились тем, что Иван пришел на матч в атрибутике команды гостей.

— Сегодня произошел просто отвратительный случай на «РЖД Арене». На матч «Локомотив» — «Зенит» не пускали в атрибутике «Зенита», заставляли сдавать ее в камеру хранения, — возмущался Илья Семак в социальных сетях.

После этого матча Sport24 запрашивал комментарий у пресс-службы «Локомотива» с просьбой разъяснить позицию клуба, но ответ на запрос получен не был.

Аналогичная позиция ЦСКА, озвученная накануне, вызвала новую волну возмущений болельщиков в интернете. Опубликовав билетную программу на матч со «Спартаком», пресс-служба уточнила: «Болельщики в атрибутике команды соперника допущены на стадион не будут».

Юрист по гражданскому праву Александр Савин, представляющий в суде интересы заводящего «Спартака» Михаила Дивинского, прокомментировал участившиеся случаи недопуска болельщиков гостевых команд на стадионы на матчах РПЛ.

«Отказ в допуске на стадион, по мотивам клубных предпочтений и наличия атрибутики, является незаконным, поскольку в силу статьи 426 ГК РФ лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Понятие атрибутики действующее гражданское законодательство не содержит, нормативных актов, запрещающих посещение сектора «противоположной команды», также не существует. Любой человек, желающий посетить стадион имеет на это право, вне зависимости от клубных предпочтений.

Болельщикам надо фиксировать факт недопуска на стадион посредством видеозаписей и показания свидетелей, причем этих свидетелей также нужно фиксировать на видео. Затем следует обращаться в суд о признании этих действий незаконными. Еще можно потребовать моральный ущерб, так как есть требование Верховного Суда, который любое нарушение прав потребителя является основанием для взыскания морального вреда и его компенсации.

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Думаю, что клубы так поступают, потому что что это наш обычный подход — не будем пускать и все. Надеясь, что никто не будет защищать свои права и обращаться в суд. Такого много, и это происходит не только в футболе, — сказал Савин в беседе с корреспондентом Sport24 Антоном Дорофеевым.

Однако в ЦСКА ссылаются на санитарный регламент РПЛ сезона-2020/2021. Учитывая условия проведения турнира, в нем есть особые моменты:

«Квота билетов для зрителей гостевой команды в сектор активной поддержки не выделяется. В случае прохода на стадион таких зрителей, ответственность за их поведение возлагается на Организатора Матча», — говорится в пункте 3.6.6.

«Раньше, если во время игры на трибуне был обнаружен болельщик гостевой команды, его отводили в специальный сектор. Сейчас таких секторов нет. И это может привести к ненужным стычками и конфликтам во время матча, а такие ситуации лучше всегда предупреждать заранее», — объяснил директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов для Sport24.

Таким образом ЦСКА избавляется от лишней головной боли — в клубе не хотят контролировать конфликты, которые могут вспыхнуть на центральных секторах (цвета, естественно, выступят здесь лишним катализатором).

Стоит отметить, что столкновения на смешанных трибунах происходят плюс-минус каждое дерби.

Но юристы считают, что в клубе применяют незаконные меры к болельщикам гостей.

«Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 года № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», зрители при проведении официальных спортивных соревнований имеют право на проход в места проведения официальных спортивных соревнований для просмотра официального спортивного соревнования при наличии входного билета на такое соревнование или документа, его заменяющего, за исключением случаев наложения на зрителя административного запрета (ст. 20.31 КоАП РФ).

В свою очередь, п. 7 Правил устанавливает, что средства поддержки, не требующие согласования с организатором, не должны содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними до степени смешения, а также не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и (или) организаторов официального спортивного соревнования.

Кроме того, пункт 3.6.6 Санитарного регламента РПЛ устанавливает следующее: «Квота билетов для зрителей гостевой команды в сектор активной поддержки не выделяется. В случае прохода на стадион таких зрителей, ответственность за их поведение возлагается на Организатора Матча» (то есть, на Клуб — хозяин).

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Таким образом, в случае осуществления свободной продажи билетов (без предъявления карты болельщика или иного документа, подтверждающего принадлежность к той или иной группе болельщиков), и отсутствия на атрибутике болельщика элементов, запрещенных п. 7 Правилами, отказ в допуске стадион представляется неправомерным.

Ввиду нераспространенности прецедентов отказа в проходе на стадион по мотиву ношения атрибутики клуба — гостя, судебной практики по данному вопросу обнаружить не удалось.

Легальное понятие «атрибутика» в Правилах отсутствует, равно как и не определен орган, уполномоченный принимать решение по отнесению тех или иных элементов к атрибутике, — сказал юрист Михаил Прокопец в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

Примечательно, что в «Спартаке» с пониманием отнеслись к решению руководства заклятого соперника:

«Это позиция не только ЦСКА. К сожалению, многие сейчас вынуждены так поступать ввиду ограничений из-за COVID-19. Можно понять, если всем желающим своим болельщикам не хватает мест. Но нас расстраивает этот факт, поскольку дерби без наших фанатов — не дерби», — приводит слова главы службы коммуникаций «Спартака» Антона Фетисова «РБК-Спорт».

Впрочем, в Петербурге визуально поддерживать свою команду фанатам ЦСКА никто не мешал — «Зенит» все равно выделил болельщикам отдельный сектор.