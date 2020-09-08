Фукс пропустит месяц, Чалов готовится к дерби ЦСКА — «Спартак»

«Чалов и Зайнутдинов будут готовы к следующему матчу, — приводит слова Гончаренко ЦСКА ТВ. — Состояние Дивеева мы еще оценим послезавтра. Что касается Фукса — здесь ситуация сложнее, наверняка будем смотреть только после следующей паузы сборных».

«Такие матчи нужны для того, чтобы была игровая практика, в боевых условиях посмотреть молодых футболистов, — заметил тренер об игре с “Арсеналом”. — Мы могли бы намного лучше начинать атаки, но это большая ответсвенность для молодых футболистов — выйти на таком стадионе и хорошо сыграть. Есть движение вперед для некоторых футболистов».