Фукс пропустит месяц, Чалов готовится к дерби ЦСКА — «Спартак»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча против тульского «Арсенала» (1:0) рассказал о состоянии травмированных игроков. 13 сентября
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча против тульского «Арсенала» (1:0) рассказал о состоянии травмированных игроков. 13 сентября
«Чалов и Зайнутдинов будут готовы к следующему матчу, — приводит слова Гончаренко ЦСКА ТВ. — Состояние Дивеева мы еще оценим послезавтра. Что касается Фукса — здесь ситуация сложнее, наверняка будем смотреть только после следующей паузы сборных».
Следующая международная пауза начнется с 5 октября после 10-го тура РПЛ.
«Такие матчи нужны для того, чтобы была игровая практика, в боевых условиях посмотреть молодых футболистов, — заметил тренер об игре с “Арсеналом”. — Мы могли бы намного лучше начинать атаки, но это большая ответсвенность для молодых футболистов — выйти на таком стадионе и хорошо сыграть. Есть движение вперед для некоторых футболистов».