Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Бельгия
Исландия
01
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Дания
Англия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Франция
Хорватия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Швеция
Португалия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Кипр
Азербайджан
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Люксембург
Черногория
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Сан-Марино
Лихтенштейн
01
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Эстония
20
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Македония
11
Все события
Фоторепортажи
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
21:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фукс пропустит месяц, Чалов готовится к дерби ЦСКА — «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча против тульского «Арсенала» (1:0) рассказал о состоянии травмированных игроков. 13 сентября красно-синие в 7-м туре Тинькофф РПЛ сыграют против «Спартака».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Чалов и Зайнутдинов будут готовы к следующему матчу, — приводит слова Гончаренко ЦСКА ТВ. — Состояние Дивеева мы еще оценим послезавтра. Что касается Фукса — здесь ситуация сложнее, наверняка будем смотреть только после следующей паузы сборных».

Следующая международная пауза начнется с 5 октября после 10-го тура РПЛ.

«Такие матчи нужны для того, чтобы была игровая практика, в боевых условиях посмотреть молодых футболистов, — заметил тренер об игре с “Арсеналом”. — Мы могли бы намного лучше начинать атаки, но это большая ответсвенность для молодых футболистов — выйти на таком стадионе и хорошо сыграть. Есть движение вперед для некоторых футболистов».

 «Ты скоро сдохнешь, как и твой сын». Фанаты Джоковича атаковали пострадавшую судью
8 лет Ефремову. Хроника громкого процесса
На дерби не будет фанатов в атрибутике «Спартака». Это незаконно
«Спартак» вернул коммерческого директора
Матчи сборной России стали лидерами телерейтинга в Москве
«Рома» запросила у «Спартака» информацию о Кокорине
Александр Кержаков провел переговоры с клубом ФНЛ
Повторение финала чемпионата мира в Лиге наций (трансляция)
Дания принимает Англию в матче Лиги наций (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь