Источник: Отступные Александра Кокорина для европейских клубов составляют € 6 млн
Сумма отступных в контракте нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина для европейских клубов составляет € 6 млн, утверждает Sky Sport Italia.
Сумма отступных в контракте нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина для европейских клубов составляет € 6 млн, утверждает Sky Sport Italia.
Интерес к футболисту проявляет римская «Рома». В итальянском клубе кандидатуру Кокорина рассматривают в качестве возможной замены полузащитнику Николо Дзаньоло, который получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на длительный срок.
29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока что не дебютировал за