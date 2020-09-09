Стала известна причина срыва трансфера Меркеля в клуб российской премьер-лиги
Как известно, «Сочи» рассматривал возможность подписания полузащитника сборной Казахстана по футболу Александра Меркеля.
Как известно, «Сочи» рассматривал возможность подписания полузащитника сборной Казахстана по футболу Александра Меркеля.
Ранее сообщалось, что 28-летний игрок близок к переходу в российский клуб. Переговоры между сторонами находились в завершающей стадии. Причем «Сочи» был готов подписать Меркеля без казахстанского паспорта.
Однако «Сочи» сделал выбор в пользу бывшего полузащитника «Динамо» Артура Юсупова. Причина — финансовые условия контракта. Как сообщает заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, сторона Юсупова (футболист+агент) оказалась заметно сговорчивее стороны Меркеля.
Напомним, за «Сочи» выступает другой казахстанский футболист Акмаль Бахтияров. Команда после шести туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».
С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.