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12:12 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна причина срыва трансфера Меркеля в клуб российской премьер-лиги

Как известно, «Сочи» рассматривал возможность подписания полузащитника сборной Казахстана по футболу Александра Меркеля.

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Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок близок к переходу в российский клуб. Переговоры между сторонами находились в завершающей стадии. Причем «Сочи» был готов подписать Меркеля без казахстанского паспорта.

Однако «Сочи» сделал выбор в пользу бывшего полузащитника «Динамо» Артура Юсупова. Причина — финансовые условия контракта. Как сообщает заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, сторона Юсупова (футболист+агент) оказалась заметно сговорчивее стороны Меркеля.

Российская Премьер-Лига

Напомним, за «Сочи» выступает другой казахстанский футболист Акмаль Бахтияров. Команда после шести туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».

С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.

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