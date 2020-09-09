Стала известна причина срыва трансфера Меркеля в клуб российской премьер-лиги

Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок близок к переходу в российский клуб. Переговоры между сторонами находились в завершающей стадии. Причем «Сочи» был готов подписать Меркеля без казахстанского паспорта.

Однако «Сочи» сделал выбор в пользу бывшего полузащитника «Динамо» Артура Юсупова. Причина — финансовые условия контракта. Как сообщает заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, сторона Юсупова (футболист+агент) оказалась заметно сговорчивее стороны Меркеля.

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Напомним, за «Сочи» выступает другой казахстанский футболист Акмаль Бахтияров. Команда после шести туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».