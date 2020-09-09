Судья Карасев назначен на матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Ассистентами Карасева на этой встрече будут Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Видеоассистентом рефери (VAR) назначен Сергей Иванов, а его помощником — Антон Аверьянов.

Спартак (Москва) Все о команде

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября на «ВЭБ-Арене». Начало игры — 19:00 мск.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Стартовую встречу седьмого тура, в которой 12 сентября сыграют «Тамбов» и «Уфа», обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. На играх «Урал» — «Химки» и «Ахмат» — «Сочи» будут работать судейские бригады во главе с Владимиром Москалевым и Виталием Мешковым соответственно.

В воскресенье на матчи «Динамо» — «Рубин» и «Ротор» — «Краснодар» получили назначение бригады судей во главе с Сергеем Лапочкиным и Михаилом Вилковым соответственно. В понедельник, 14 сентября, на матче «Зенит» — «Арсенал» будет работать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном, а на встрече «Ростов» — «Локомотив» — во главе с Владиславом Безбородовым.