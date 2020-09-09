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16:03 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Урала» Бикфалви подарил автомобиль больнице Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Центральная городская больница № 3 Екатеринбурга получила автомобиль «Лада Гранта» от полузащитника футбольного клуба «Урал» Эрика Бикфалви, передает корр. ТАСС с церемонии передачи машины.

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Источник: РИА "Новости"

В матче чемпионата России прошлого сезона «Урал» — «Арсенал» (1:3), который состоялся 15 июля, Бикфалви стал автором одного из самых красивых голов турнира. В качестве бонуса за этот забитый мяч полузащитник получил денежный приз, который он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей.

«Общее решение клуба — потратить так бонус. Спросили больницы — им не хватало транспорта. Было решение поддержать именно эту больницу, потому что она активно работала с коронавирусными пациентами», — сказал Бикфалви.

Российская Премьер-Лига

Главный врач ЦГБ № 3 Антон Старков отметил, что новый автомобиль за сутки поможет обеспечивать около 50 вызовов докторов на дом. «Раньше приходилось использовать и такси, и внешние учреждения, с которыми разыграны аукционные процедуры», — сказал Старков.

В июне переболевший коронавирусной инфекцией нападающий «Урала» Павел Погребняк поблагодарил лечивших медиков и вручил им подарки от клуба — холодильник и футболку с автографами игроков команды.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 14 сентября. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 401.

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