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16:32 (мск), источник: ТАСС

Кокорин заявил, что рассчитывает попасть в заявку «Спартака» на матч против ЦСКА

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин рассчитывает попасть в заявку команды на матч седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом Кокорин заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

29-летний Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа, но еще ни разу не сыграл за красно-белых из-за травмы. На прошлой неделе он приступил к тренировкам в общей группе без ограничений.

«Я начал тренироваться в общей группе, готовлюсь вместе с командой. Конечно, рассчитываю попасть в заявку на матч с ЦСКА», — сказал Кокорин. Также нападающий отметил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско никак не комментирует его физическую форму.

8 сентября итальянский журналист Николо Скира сообщил о том, что Кокорин может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, интерес к игроку «Спартака» проявляет «Рома». Клуб якобы уже запросил информацию по возможному трансферу игрока. «Даже не хочу комментировать это», — сказал Кокорин в ответ на вопрос о том, соответствует ли данная информация действительности.

В прошлом сезоне Кокорин выступал за «Сочи», куда он перешел в аренду из «Зенита». В 10 матчах за команду из Краснодарского края он забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В последний раз нападающий выходил на поле 11 июля, когда «Сочи» на своем поле обыграл «Спартак» (1:0).

«Спартак» после шести туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут 13 сентября против ЦСКА. Встреча состоится на «ВЭБ-Арене», начало игры — 19:00 мск.

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