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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к хавбеку ЦСКА Влашичу

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об отказе ЦСКА в продаже хорватского полузащитника Николы Влашича.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА отказал «Зениту» в покупке Влашича за 25 миллионов евро.

Зенит (Санкт-Петербург)

«25 миллионов за Влашича? Это не соответствует действительности. Не было никаких переговоров и предложений», — цитирует Медведева Sport24.

ЦСКА (Москва)

Влашич перешел в московский клуб в 2018 году из английского «Эвертона». В составе армейцев хорват сыграл в 59 матчах, в которых записал на свой счет 20 голов.

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