Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к хавбеку ЦСКА Влашичу

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА отказал «Зениту» в покупке Влашича за 25 миллионов евро.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«25 миллионов за Влашича? Это не соответствует действительности. Не было никаких переговоров и предложений», — цитирует Медведева Sport24.

ЦСКА (Москва) Все о команде