Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к хавбеку ЦСКА Влашичу
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об отказе ЦСКА в продаже хорватского полузащитника Николы Влашича.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об отказе ЦСКА в продаже хорватского полузащитника Николы Влашича.
Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА отказал «Зениту» в покупке Влашича за 25 миллионов евро.
«25 миллионов за Влашича? Это не соответствует действительности. Не было никаких переговоров и предложений», — цитирует Медведева Sport24.
Влашич перешел в московский клуб в 2018 году из английского «Эвертона». В составе армейцев хорват сыграл в 59 матчах, в которых записал на свой счет 20 голов.