Назван главный претендент на подписание контракта с Исламбеком Куатом

«Уже в скором времени полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат подпишет контракт с новой командой. Наибольшие шансы у “Химок”. Также до последнего претендует на опорника другой новичок РПЛ — “Ротор”. Есть интерес к Куату и со стороны более известного российского клуба. Если трансфер в итоге свершится, то это станет настоящей сенсацией. Правда, вероятность крайне низкая», — говорится в сообщении.

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Команда «Химки» после шести туров занимает предпоследнее, 15-е место, набрав три очка. Ближайший матч в РПЛ проведет на выезде с «Уралом» 12 сентября.