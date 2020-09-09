Назван главный претендент на подписание контракта с Исламбеком Куатом
Наибольшие шансы подписать футболиста сборной Казахстана Исламбека Куата имеет клуб российской
Наибольшие шансы подписать футболиста сборной Казахстана Исламбека Куата имеет клуб российской
«Уже в скором времени полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат подпишет контракт с новой командой. Наибольшие шансы у “Химок”. Также до последнего претендует на опорника другой новичок РПЛ — “Ротор”. Есть интерес к Куату и со стороны более известного российского клуба. Если трансфер в итоге свершится, то это станет настоящей сенсацией. Правда, вероятность крайне низкая», — говорится в сообщении.
Команда «Химки» после шести туров занимает предпоследнее, 15-е место, набрав три очка. Ближайший матч в РПЛ проведет на выезде с «Уралом» 12 сентября.
Добавим, что в начале года Исламбек Куат перешел в российский «Оренбург» из «Кайрата». Он провел несколько матчей за новую команду в РПЛ, но клуб вылетел из