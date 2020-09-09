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21:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орлов: Кому Кокорин нужен в «Роме»? Кто его там знает? Его шанс — «Спартак»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не верит, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Рому».

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Источник: Спорт-Экспресс

Подобную информацию накануне распространил ряд итальянских СМИ.

— Это какая-то совсем непонятная история, — сказал Орлов. — Во время паузы, трансферного окна коллегам журналистам, видимо, нужно что-то придумывать. Не знаю, откуда это появляется, куда, зачем… Но сейчас для Кокорина очень важно проявить себя в «Спартаке». На носу — дерби (с ЦСКА). Вот он шанс зарекомендовать себя в новой команде. Даже, если он, предположим, действительно уедет в «Рому», кто ему там гарантирует место в составе? И как он тогда вернется в сборную? А вдруг опять травма? Нет, Саше больше нельзя рисковать. Пора начинать стабильно играть. В «Спартаке» его ждут, это надо ценить. А кому он нужен в «Роме»? Ну кто его там знает?

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Все эти новости про интерес из Италии… Мы же не можем слухи комментировать, — добавил комментатор. — Конкретики никакой, я так понимаю, нет. Если Кокорин хочет действительно восстановиться и вернуться на былой уровень, то «Спартак» — это его шанс. Не уверен, сыграет ли он против ЦСКА с первых минут. Александр уже в общей группе. Но, мне кажется, Тедеско его не сразу выпустит. Посмотрим. Правда, не знаю, здоров ли Бакаев. Вообще чемпионат у нас интересный, есть интрига. «Сочи» уже заявил о себе, «Ахмат» может дать бой. Это хорошо — подстегивает московские клубы. (Виталий Айрапетов).

2 августа Кокорин перешел в «Спартак», но из-за травмы еще ни разу не сыграл за красно-белых. Нападающий в общей группе готовится к матчу 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

Вторую часть сезона-2019/20 Кокорин после освобождения из заключения и подписания нового контракта с «Зенитом» провел на правах аренды в «Сочи». 29-летний футболист принял участие в 10 матчах сочинцев, забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 6 миллионов евро.

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