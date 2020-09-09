Орлов: Кому Кокорин нужен в «Роме»? Кто его там знает? Его шанс — «Спартак»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов не верит, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Рому».
Известный телекомментатор Геннадий Орлов не верит, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Рому».
Подобную информацию накануне распространил ряд итальянских СМИ.
— Это
Все эти новости про интерес из Италии… Мы же не можем слухи комментировать, — добавил комментатор. — Конкретики никакой, я так понимаю, нет. Если Кокорин хочет действительно восстановиться и вернуться на былой уровень, то «Спартак» — это его шанс. Не уверен, сыграет ли он против ЦСКА с первых минут. Александр уже в общей группе. Но, мне кажется, Тедеско его не сразу выпустит. Посмотрим. Правда, не знаю, здоров ли Бакаев. Вообще чемпионат у нас интересный, есть интрига. «Сочи» уже заявил о себе, «Ахмат» может дать бой. Это хорошо — подстегивает московские клубы. (Виталий Айрапетов).
2 августа Кокорин перешел в «Спартак», но
Вторую часть сезона-2019/20 Кокорин после освобождения из заключения и подписания нового контракта с «Зенитом» провел на правах аренды в «Сочи». 29-летний футболист принял участие в 10 матчах сочинцев, забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 6 миллионов евро.