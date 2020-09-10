Акинфеев мог перейти в «Спартак». Почему он остался в ЦСКА?

Источник: РИА "Новости"

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Кадры к дню рождения вратаря. Вы помните его совсем молодым?

Игорь Акинфеев — один из символов ЦСКА XXI века. В воскресенье он должен вывести команду на главное дерби российского футбола — матч со «Спартаком». Акинфеев всю карьеру ассоциируется у болельщиков именно с «армейцами», но всё могло сложиться иначе: в это трудно поверить, но 18 лет назад Игорь мог перейти в «Спартак».

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Впервые об этой истории рассказал Алан Прудников в интервью сайту «Матч ТВ». По словам Прудникова, его отец Алексей Прудников (экс-вратарь красно-белых) ездил смотреть Игоря, когда тот ещё не подписал контракт с ЦСКА. Подробности несостоявшегося перехода «Чемпионату» рассказал сам Алексей Прудников.

«С моими рекомендациями “Спартак” мог забрать Игоря»

Источник: РИА

«Это было давно, Игорю тогда было 16 лет, — рассказывает Прудников, — мой сын играл в “Динамо”, а я как раз жил в том районе. Перед матчем с юношами ЦСКА он сказал мне: “У ЦСКА мальчишка-вратарь, очень хороший, приходи, посмотри на него”. А мне и идти далеко не надо было — просто улицу перейти. Игорь мне понравился. Я сразу увидел талант, поэтому сказал Дулыку, директору армейской школы: “Если вы его не заберёте — я предложу его в “Спартак””».

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 13.09.2020, 19:00 ЦСКА - Спартак -

Но до предложения дело не дошло. По словам Прудникова, ЦСКА быстро дал Акинфееву контракт с зарплатой 300 рублей (Акинфеев называл сумму в 400 рублей. — Прим. «Чемпионата»). «Тогда это копейки были, — продолжает Прудников, — но Игорю нужно было понимать всё, что касается развития. Может, если бы развития не было, если бы ЦСКА отказывался от него, то со “Спартаком” могло что-то получиться. Не могу сказать, связано ли предложение контракта от ЦСКА с моими словами, но, наверное, это повлияло. С моими рекомендациями “Спартак” мог его забрать».

Акинфеев про интерес Прудникова тогда так и не узнал — экс-вратарь «Спартака» возможный переход к красно-белым с Игорем не обсуждал. Хотя сам Прудников уверен — Акинфееву уже тогда хотелось выступать на высоком уровне: «Пусть он и болел за ЦСКА, но профессиональная карьера — это другое. Ну, пришлось бы ему сыграть за “Спартак” или “Динамо”, за того, кто решился бы на предложение. Но ЦСКА его оставил, а больше об этом разговоров не было. О чём говорить?».

«Акинфеев — истинный “армеец”, не представляю такого!» В ЦСКА не верят Прудникову

Источник: РИА

Евгений Дулык, которого упоминает Прудников, историю с возможным переходом Акинфеева называет ерундой: «Не представляю такого! Не пойму, откуда он это взял. Это комедия, ничего даже в помине не было! Акинфеев — истинный “армеец”, с первого класса! А Прудников может рассказывать, что хочет».

Спартак (Москва) Все о команде

Ещё один близкий к Акинфееву человек — его тренер Вячеслав Чанов. Про вариант ухода Игоря в «Спартак» он не вспомнил, но и опровергать слова Прудникова не стал:

ЦСКА (Москва) Все о команде

— Для меня это открытие, — рассказывает он. — Но Игорь как начал в ЦСКА, так там и был. Придумывать ничего не хочу, для меня путь Игоря связан с ЦСКА, всю дорогу в клубе он прошёл. А что касается первого контракта Акинфеева, то мы всегда говорили руководству, что нам он нужен. Дальше решали уже они.



Сам Акинфеев на тему возможного ухода в «Спартак» высказывался достаточно резко: в 2011 году в интервью «РИА Новости» он заявил, что «лучше закончит с футболом, чем перейдёт в “Спартак”». Спустя девять лет «Спартак» для вратаря ЦСКА остаётся самым удобным соперником — против красно-белых капитан «армейцев» провёл 38 игр, 22 из которых выиграл.