Акинфеев мог перейти в «Спартак». Почему он остался в ЦСКА?
Мутная история из 2000-х.
Мутная история из 2000-х.
Игорь Акинфеев — один из символов ЦСКА XXI века. В воскресенье он должен вывести команду на главное дерби российского футбола — матч со «Спартаком». Акинфеев всю карьеру ассоциируется у болельщиков именно с «армейцами», но всё могло сложиться иначе: в это трудно поверить, но 18 лет назад Игорь мог перейти в «Спартак».
Впервые об этой истории рассказал Алан Прудников в интервью сайту «Матч ТВ». По словам Прудникова, его отец Алексей Прудников (экс-вратарь красно-белых) ездил смотреть Игоря, когда тот ещё не подписал контракт с ЦСКА. Подробности несостоявшегося перехода «Чемпионату» рассказал сам Алексей Прудников.
«Это было давно, Игорю тогда было 16 лет, — рассказывает Прудников, — мой сын играл в “Динамо”, а я как раз жил в том районе. Перед матчем с юношами ЦСКА он сказал мне: “У ЦСКА
Но до предложения дело не дошло. По словам Прудникова, ЦСКА быстро дал Акинфееву контракт с зарплатой 300 рублей (Акинфеев называл сумму в 400 рублей. — Прим. «Чемпионата»). «Тогда это копейки были, — продолжает Прудников, — но Игорю нужно было понимать всё, что касается развития. Может, если бы развития не было, если бы ЦСКА отказывался от него, то со “Спартаком” могло
Акинфеев про интерес Прудникова тогда так и не узнал —
Евгений Дулык, которого упоминает Прудников, историю с возможным переходом Акинфеева называет ерундой: «Не представляю такого! Не пойму, откуда он это взял. Это комедия, ничего даже в помине не было! Акинфеев — истинный “армеец”, с первого класса! А Прудников может рассказывать, что хочет».
Ещё один близкий к Акинфееву человек — его тренер Вячеслав Чанов. Про вариант ухода Игоря в «Спартак» он не вспомнил, но и опровергать слова Прудникова не стал:
— Для меня это открытие, — рассказывает он. — Но Игорь как начал в ЦСКА, так там и был. Придумывать ничего не хочу, для меня путь Игоря связан с ЦСКА, всю дорогу в клубе он прошёл. А что касается первого контракта Акинфеева, то мы всегда говорили руководству, что нам он нужен. Дальше решали уже они.
Сам Акинфеев на тему возможного ухода в «Спартак» высказывался достаточно резко: в 2011 году в интервью «РИА Новости» он заявил, что «лучше закончит с футболом, чем перейдёт в “Спартак”». Спустя девять лет «Спартак» для вратаря ЦСКА остаётся самым удобным соперником — против
Максим Пахомов