«Зенит» ждет новичков. Чемпион должен стать сильнее
Узнали, как команда Сергея Семака провела паузу на игры сборных, и что происходит с трансферами.
Узнали, как команда Сергея Семака провела паузу на игры сборных, и что происходит с трансферами.
В августе главный тренер «Зенита» не раз подчеркивал, что команде тяжело играть в безостановочном графике. Справедливо: у
Календарь последнего месяца лета тоже не щадил чемпиона.
Сразу после встречи с «Локомотивом» в 6-м туре разъехались сборники. Но на этот раз их оказалось мало — в Южной Америке сейчас никто не играет, так что вызовы получили только россияне и Ловрен. Караваев, Дзюба, Жирков, Оздоев и Мостовой отправились в национальную команду, Круговой — в молодежную, Прохин — в юношескую. Международная пауза всегда повышает риск получения травм, ведь у футболистов резко меняется тренировочный процесс, но «Зениту» повезло — все вернулись в
Тем, кто не уезжал, дали целых четыре выходных. Зенитовцы провели их
А Барриос и Ригони отправились в Сочи к своим
На больничном и голкипер Лунев. Он повредил четырехглавую мышцу бедра еще в конце прошлого сезона во встрече с «Ахматом». Андрей тоже лечится без хирургического вмешательства, но реабилитация проходит дольше, чем ожидалось — Лунев не может приступить к полноценным тренировкам уже два месяца. И это беспокоит клуб: если сейчас Кержаков получит травму или дисквалификацию, то основным на время станет малоопытный Васютин.
«Зенит» держит в уме вратарскую позицию, но, скорее всего, усиливать ее будут не сейчас. Куда важнее укрепить другие уязвимые места.
Новички во время паузы не появились, хотя прямо перед ней Семак сказал: «Надеюсь, что приобретем одного или двух игроков». Главный тренер команды никогда не говорит о трансферах открыто, так что даже такая цитата — редкость. Но какие это позиции?
Семак не просто так сказал «или». Многое зависит от Ригони и — в меньшей степени — от Кузяева. Аргентинец все еще может уйти, хотя и занимает одну из восьми легионерских вакансий в заявке. В числе наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры — «Сочи», куда в августе перешел соотечественник и друг Маммана. Возможно как арендное соглашение, так и полноценный трансфер. «Зенит» продолжает поиски новичков на зарубежном рынке для усиления состава под Лигу чемпионов, но в заявке клуба на РПЛ уже максимально допустимое количество иностранцев. Если чемпион России приобретет футболиста за рубежом, то расстанется с Ригони. Переговоры с ним идут не первую неделю, но Эмилиано пока не хочет в «Сочи».
С Кузяевым все еще сложнее — полузащитник сборной России все еще без контракта и рассчитывает уехать в Европу (в частности, в испанский «Алавес»). Но «Зенит» терпеливо ждет итога переговоров Далера с другими клубами и решает свои задачи параллельно. Конечно,
Идеальный финиш трансферного окна для клуба выглядит так: Ригони уходит, появляются атакующий
Новички «Зениту» точно нужны. Нынешний состав во многом напоминает прошлогодний и не позволяет штабу Семака жонглировать схемами. А именно отсутствие возможности для тактического маневра стала одной из причин раннего вылета из Лиги чемпионов-2019/20. Но время пока есть — заявочная кампания продлится до 17 октября.
Гоша Чернов