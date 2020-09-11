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10:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» ждет новичков. Чемпион должен стать сильнее

Узнали, как команда Сергея Семака провела паузу на игры сборных, и что происходит с трансферами.

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Источник: Спорт-Экспресс

Спасительный перерыв

В августе главный тренер «Зенита» не раз подчеркивал, что команде тяжело играть в безостановочном графике. Справедливо: у сине-бело-голубых перерыв между сезонами был короче, чем у всех остальных. 25 июля «Зенит» провел финал Кубка России, а через 13 дней — матч за Суперкубок страны.

Календарь последнего месяца лета тоже не щадил чемпиона. Во-первых, в шести первых турах премьер-лиги невская команда сыграла дома всего два раза. Во-вторых, на старте в соперниках у «Зенита» оказались четыре клуба из топ-6 РПЛ-2019/20. Петербуржцы устали и закономерно сползли на второе место прямо перед паузой на сборные. Пожалуй, команда Семака нуждалась в передышке больше всех.

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Сразу после встречи с «Локомотивом» в 6-м туре разъехались сборники. Но на этот раз их оказалось мало — в Южной Америке сейчас никто не играет, так что вызовы получили только россияне и Ловрен. Караваев, Дзюба, Жирков, Оздоев и Мостовой отправились в национальную команду, Круговой — в молодежную, Прохин — в юношескую. Международная пауза всегда повышает риск получения травм, ведь у футболистов резко меняется тренировочный процесс, но «Зениту» повезло — все вернулись в Санкт-Петербург здоровыми. Дзюба, Караваев, Оздоев и Ловрен еще и забивали в сборных. Сразу после возвращения все они сдали тест на коронавирус.

Малком — в Москве, Дриусси — в тренажерном зале

Тем, кто не уезжал, дали целых четыре выходных. Зенитовцы провели их по-разному. Например, Малком после игры с «Локомотивом» остался на несколько дней в Москве.

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А Барриос и Ригони отправились в Сочи к своим друзьям-южноамериканцам — Нобоа и Маммане. Другой легионер «Зенита», Дриусси, в это время занимался в тренажерном зале. Напомним, что Себастьян получил травму в матче 5-го тура премьер-лиги с «Динамо» — повредил одну из боковых связок колена. Аргентинец восстанавливается без операции, консервативное лечение продлится как минимум до конца октябрьской паузы в РПЛ.

На больничном и голкипер Лунев. Он повредил четырехглавую мышцу бедра еще в конце прошлого сезона во встрече с «Ахматом». Андрей тоже лечится без хирургического вмешательства, но реабилитация проходит дольше, чем ожидалось — Лунев не может приступить к полноценным тренировкам уже два месяца. И это беспокоит клуб: если сейчас Кержаков получит травму или дисквалификацию, то основным на время станет малоопытный Васютин.

«Зенит» держит в уме вратарскую позицию, но, скорее всего, усиливать ее будут не сейчас. Куда важнее укрепить другие уязвимые места.

Трансферы: уйдет ли Ригони?

Новички во время паузы не появились, хотя прямо перед ней Семак сказал: «Надеюсь, что приобретем одного или двух игроков». Главный тренер команды никогда не говорит о трансферах открыто, так что даже такая цитата — редкость. Но какие это позиции?

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Семак не просто так сказал «или». Многое зависит от Ригони и — в меньшей степени — от Кузяева. Аргентинец все еще может уйти, хотя и занимает одну из восьми легионерских вакансий в заявке. В числе наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры — «Сочи», куда в августе перешел соотечественник и друг Маммана. Возможно как арендное соглашение, так и полноценный трансфер. «Зенит» продолжает поиски новичков на зарубежном рынке для усиления состава под Лигу чемпионов, но в заявке клуба на РПЛ уже максимально допустимое количество иностранцев. Если чемпион России приобретет футболиста за рубежом, то расстанется с Ригони. Переговоры с ним идут не первую неделю, но Эмилиано пока не хочет в «Сочи».

С Кузяевым все еще сложнее — полузащитник сборной России все еще без контракта и рассчитывает уехать в Европу (в частности, в испанский «Алавес»). Но «Зенит» терпеливо ждет итога переговоров Далера с другими клубами и решает свои задачи параллельно. Конечно, воспитанник-универсал команде нужен, но важнее усилить конкретные линии.

«Зениту» необходимы центральный защитник и атакующий хавбек. Один из них будет россиянином, так как места на легионеров в заявке нет.

Идеальный финиш трансферного окна для клуба выглядит так: Ригони уходит, появляются атакующий хав-иностранец и центральный защитник-россиянин, возвращается Кузяев. Но реальность далеко не всегда сходится с планами: все переговоры идут тяжело, а окно не бесконечно.

Новички «Зениту» точно нужны. Нынешний состав во многом напоминает прошлогодний и не позволяет штабу Семака жонглировать схемами. А именно отсутствие возможности для тактического маневра стала одной из причин раннего вылета из Лиги чемпионов-2019/20. Но время пока есть — заявочная кампания продлится до 17 октября.

Гоша Чернов

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