Больше, чем дерби. Почему матч ЦСКА и «Спартака» нельзя пропустить

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» против ЦСКА — это всегда круто. Сам факт дерби и эмоций, что его окружают, способны расцветить игру даже в том случае, если соперники не в порядке. Но в этот раз искусственно подогревать интригу точно не нужно. Потому что воскресный матч на «ВЭБ Арене» имеет несколько очень любопытных подоплек.

«Спартак» — единоличный лидер. Впервые за три с половиной года, со времен золотого сезона-2016/17. Напряжение, витавшее вокруг команды и главного тренера Доменико Тедеско вроде бы спало, но расслабляться и успокаиваться рано. Потому что именно сейчас начинается отрезок, который и определит перспективы красно-белых в этом сезоне. «Спартак» ждут три гостевых матча подряд — помимо дерби выезды к «Рубину» Леонида Слуцкого и «Тамбову», а потом битва с «Зенитом» на «Открытие Арене».

Получится сыграть удачно и взять, скажем, 8−9 очков — и уже можно будет всерьез говорить о претензиях на что-то большое. О той самой перчатке, например — особенно, если подъедут новички. Пара поражений, 3−4 очка, 5−6-е место в таблице к октябрьскому перерыву на матчи сборных — и не сомневаюсь, что в красно-белом царстве снова все заполыхает, да так, что мало не покажется.

Для ЦСКА в этом дерби на кону тоже стоит нечто большее, чем просто три очка. Красно-синие провели самую дорогую трансферную кампанию в истории, потратив на усиление 30 миллионов евро. По нынешним пандемическим временам это не просто много, а очень много.

Последний раз что-то подобное происходило в 2004 году, когда пришли Карвалью, Жирков, Алдонин, Одиа, чуть позже — Вагнер Лав. После таких инвестиций логично ждать соответствующих результатов — желательно не в перспективе.

А главное, уже нельзя говорить о молодости команды, издержках роста и скудости ресурсов. В минувшем туре в Грозном в запасе у ЦСКА начали матч Фукс, Гайч и Эджуке, на которых в сумме потрачено 28 миллионов евро. Это уже не Шкурин и Котин, при всем к ним уважении. Спрос с Виктора Гончаренко, очевидно, теперь будет серьезный.

При этом в случае поражения отставание красно-синих от «Спартака» составит уже семь очков. Понятно, что на оставшейся дистанции в 23 тура это вполне отыгрываемо, но ощутимо. Особенно с учетом того, что путевок в Лигу чемпионов теперь только две, и есть еще и мощный «Зенит», остающийся главным фаворитом сезона. А тут еще сломался Фукс, под вопросом участие во встрече с красно-белыми Дивеева (от связки Магнуссон — Васин многих болельщиков ЦСКА, знаю, бросает в дрожь, равно как и от сочетания Магнуссон — Васин — Карпов) и Чалова. Но в новой армейской реальности это уже не станет оправданием.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 13.09.2020, 19:00 ЦСКА - Спартак -

Помимо вопросов амбиций и будущего есть еще и тренерское соперничество Тедеско и Гончаренко. Первый раунд — в мартовском четвертьфинале Кубка России — и по игре, и по результату остался за немцем. Второй — в июле в чемпионате — уже за белорусом, причем вчистую. ЦСКА — сейчас одна из самых тактически гибких команд РПЛ, спокойно меняющая схемы по ходу игр и уже не оставляющая столько пространства за спинами защитников. Но и «Спартак» — уже не та команда, которой можно просто отдать мяч и территорию и ловить ее на ответных атаках, красно-белые заметно добавили в позиционном нападении. И Тедеско, и Гончаренко нужно придумывать что-то новое.

А если за «Спартак» наконец дебютирует Кокорин? Выйти в дерби и, наконец, сделать красиво. Или, наоборот, потеряться на поле. В любом случае море огня в комментариях и соцсетях гарантировано.

Это точно будет классное дерби. Такое лучше не пропускать.