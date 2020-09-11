Больше, чем дерби. Почему матч ЦСКА и «Спартака» нельзя пропустить
У воскресной игры — множество интриг.
У воскресной игры — множество интриг.
«Спартак» против ЦСКА — это всегда круто. Сам факт дерби и эмоций, что его окружают, способны расцветить игру даже в том случае, если соперники не в порядке. Но в этот раз искусственно подогревать интригу точно не нужно. Потому что воскресный матч на «ВЭБ Арене» имеет несколько очень любопытных подоплек.
«Спартак» — единоличный лидер. Впервые за три с половиной года, со времен золотого сезона-2016/17. Напряжение, витавшее вокруг команды и главного тренера Доменико Тедеско вроде бы спало, но расслабляться и успокаиваться рано. Потому что именно сейчас начинается отрезок, который и определит перспективы
Получится сыграть удачно и взять, скажем, 8−9 очков — и уже можно будет всерьез говорить о претензиях на
Последний раз
А главное, уже нельзя говорить о молодости команды, издержках роста и скудости ресурсов. В минувшем туре в Грозном в запасе у ЦСКА начали матч Фукс, Гайч и Эджуке, на которых в сумме потрачено 28 миллионов евро. Это уже не Шкурин и Котин, при всем к ним уважении. Спрос с Виктора Гончаренко, очевидно, теперь будет серьезный.
При этом в случае поражения отставание
Помимо вопросов амбиций и будущего есть еще и тренерское соперничество Тедеско и Гончаренко. Первый раунд — в мартовском четвертьфинале Кубка России — и по игре, и по результату остался за немцем. Второй — в июле в чемпионате — уже за белорусом, причем вчистую. ЦСКА — сейчас одна из самых тактически гибких команд РПЛ, спокойно меняющая схемы по ходу игр и уже не оставляющая столько пространства за спинами защитников. Но и «Спартак» — уже не та команда, которой можно просто отдать мяч и территорию и ловить ее на ответных атаках,
А если за «Спартак» наконец дебютирует Кокорин? Выйти в дерби и, наконец, сделать красиво. Или, наоборот, потеряться на поле. В любом случае море огня в комментариях и соцсетях гарантировано.
Это точно будет классное дерби. Такое лучше не пропускать.
Дмитрий Гирин