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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Смазанный «Оренбург», помощь сборной и неприятная тенденция. Вторая попытка Куата покорить РПЛ

Он был свободным агентом.

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Источник: Reuters

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат наконец избавился от неопределенности в своей карьере и перешел в российский клуб «Химки». Накануне стало известно, что он успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с подмосковной командой до конца сезона. А выступать будет под 20-м номером.

В самом клубе об этом трансфере пока не объявили, но его уже подтвердил Transfermarkt, а значит, официальные новости, скорее всего, лишь дело времени.

Корреспондент Vesti.kz кратко резюмирует, в каком состоянии игрок находился в последние пару месяцев, как ему помог Михал Билек и что его ожидает в новой команде.

Про крайне странный и не самый удачный период карьеры Исламбека в «Оренбурге» мы уже говорили подробно, но после ухода из этой команды его ждал затяжной перерыв по поиску нового клуба.

Два с лишним месяца полузащитник находился в статусе свободного агента, но практически сразу после «Оренбурга» стало очевидно, что игрок хочет остаться в России.

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Справедливости ради, особого бэкграунда в РПЛ у Куата до сих пор нет, он провел всего три матча в прошлом сезоне и, учитывая его оборонительную позицию, не особенно запомнился.

Также длительная пауза с поиском нового клуба РПЛ была связана с неопределенностью по трансферным планам внутри многих команд. Именно поэтому в определенный момент казахстанец начал поглядывать в сторону Турции, откуда также к нему возник интерес.

Вызов в сборную от Билека явно помог Исламбеку как в игровом, так и в эмоциональном плане. Ехать совсем «пустым», без общекомандных тренировок, без официальных игр длиною в полгода — это так себе страница в резюме.

Игры сборной в Лиге наций сильно помогли Куату, в чем он сам признавался. Гол Литве — приятный бонус, но главное — игрок почувствовал ритм и был в тренировочном процессе.

За прошедший период Куату активно искали команду, и разносились слухи от клубов вроде «Динамо» до новичков этого сезона РПЛ. Естественно, более реальным и ощутимым был интерес от команд поскромнее, поскольку сам Куат играл в «Оренбурге», а не в условном «Урале».

«Химки», «Ротор», «Тамбов» — у каждого из этих вариантов свои плюсы и минусы, но, например, у того же «Тамбова» прямо сейчас возникли финансовые трудности. В «Роторе» большая перестройка состава. «Химки» — если не оптимальный, то вполне рабочий вариант. Из подмосковного клуба, вероятно, уйдет основной опорник Александр Трошечкин, и Куат может стать ему заменой. Плюс в команде есть знакомый казахстанцу по «Кайрату» вратарь Дмитрий Хомич, он может помочь игроку в адаптации.

Скептики скажут, что это вновь команда-аутсайдер, а значит, есть риск вылететь второй сезон подряд, и потенциально это крайне неприятная тенденция. Но, опять же, вспоминая про «Оренбург», данный этап оказался смазанным во всех смыслах, игроку не повезло оказаться в клубе именно в тот период. «Химки» — новая и более полноценная попытка Исламбека попробовать себя на уровне РПЛ. Благо, что он не пошел по пути наименьшего сопротивления и не вернулся в Казахстан, а продолжил добиваться шанса в более сильной лиге — именно это ключевой критерий его выбора, а не конкретный клуб.

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