Вандерсон признан фанатами «Краснодара» лучшим игроком команды в августе

Как отмечается, Вандерсон победил в голосовании болельщиков, проводимом на официальном сайте «Краснодара», набрав 35,53% голосов респондентов. Второе место заняла голкипер Матвей Сафонов (19,83%), а третье — французский полузащитник Реми Кабелла (13,96%).

Вандерсон в августе провел за «Краснодар» пять матчей в чемпионате России, отметившись голом в ворота ЦСКА (1:1) и двумя результативными передачами во встрече с «Уфой» (3:0).