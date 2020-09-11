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19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вандерсон признан фанатами «Краснодара» лучшим игроком команды в августе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Форвард «Краснодара» Вандерсон признан болельщиками команды лучшим футболистом «черно-зеленых» по итогам августа.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, Вандерсон победил в голосовании болельщиков, проводимом на официальном сайте «Краснодара», набрав 35,53% голосов респондентов. Второе место заняла голкипер Матвей Сафонов (19,83%), а третье — французский полузащитник Реми Кабелла (13,96%).

Вандерсон в августе провел за «Краснодар» пять матчей в чемпионате России, отметившись голом в ворота ЦСКА (1:1) и двумя результативными передачами во встрече с «Уфой» (3:0).

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