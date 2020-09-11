РПЛ прокомментировала ситуацию с «Уфой» и водителем автобуса

Накануне наставник уфимцев Вадим Евсеев выложил пост в своём «инстаграме», в котором рассказал, что водитель автобуса, забиравший команду из саранского аэропорта, не имел справки об отсутствии коронавируса.

«Российская Премьер-Лига сразу отреагировала на случившееся и связалась с футбольным клубом “Тамбов”. Встреча ФК “Уфа” в аэропорту задержалась из-за отсутствия актуального результата анализа на коронавирус у водителя, который должен был встречать гостей. Сейчас вопрос урегулирован, “Уфа” едет в гостиницу. Конечно, возникшая ситуация неприятна, но соблюдение регламента и безопасность команд для РПЛ на первом месте», — говорится в сообщении.