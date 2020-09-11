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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

РПЛ прокомментировала ситуацию с «Уфой» и водителем автобуса

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на инцидент с «Уфой» по прилёте в Саранск.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне наставник уфимцев Вадим Евсеев выложил пост в своём «инстаграме», в котором рассказал, что водитель автобуса, забиравший команду из саранского аэропорта, не имел справки об отсутствии коронавируса.

«Российская Премьер-Лига сразу отреагировала на случившееся и связалась с футбольным клубом “Тамбов”. Встреча ФК “Уфа” в аэропорту задержалась из-за отсутствия актуального результата анализа на коронавирус у водителя, который должен был встречать гостей. Сейчас вопрос урегулирован, “Уфа” едет в гостиницу. Конечно, возникшая ситуация неприятна, но соблюдение регламента и безопасность команд для РПЛ на первом месте», — говорится в сообщении.

Матч «Тамбов» — «Уфа» запланирован на 12 сентября. Начало — в 13:45 мск.

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