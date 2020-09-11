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21:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» объявил об увеличении квоты посещаемости стадиона до 40%

Пресс-служба «Ростова» объявила об увеличении квоты заполняемости домашнего стадиона, и теперь зрители могут заполнить 40% вместимости арены.

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Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые болельщики, рады сообщить, что с 11 сентября разрешённая заполняемость зрительских мест при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в Ростовской области увеличена до 40 процентов. Увидимся на стадионе», — написала пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Напомним, в минувшем сезоне «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе место в еврокубках.

В сезоне-2020/2021 «Ростов», в 6 матчах набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14). В матче 7-го тура РПЛ ростовскому клубу предстоит встреча с московским «Локомотивом».

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