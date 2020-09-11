«Ростов» объявил об увеличении квоты посещаемости стадиона до 40%

«Уважаемые болельщики, рады сообщить, что с 11 сентября разрешённая заполняемость зрительских мест при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в Ростовской области увеличена до 40 процентов. Увидимся на стадионе», — написала пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Напомним, в минувшем сезоне «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе место в еврокубках.



В сезоне-2020/2021 «Ростов», в 6 матчах набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14). В матче 7-го тура РПЛ ростовскому клубу предстоит встреча с московским «Локомотивом».