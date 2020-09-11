Исламбек Куат подписал контракт с «Химками»
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Футболист сборной Казахстана Исламбек Куат стал игроком «Химок», сообщается на сайте подмосковной команды.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Футболист сборной Казахстана Исламбек Куат стал игроком «Химок», сообщается на сайте подмосковной команды.
Ранее 27-летний полузащитник выступал за «Оренбург», в который перешел в январе на правах свободного агента. Куат — капитан сборной Казахстана, провел в ее составе 33 матча.
«Куат успешно прошёл медкомиссию и присоединился к команде перед выездным матчем с «Уралом», — говорится в сообщении «Химок».
Срок соглашения с казахстанским игроком не уточняется.