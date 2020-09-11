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21:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исламбек Куат подписал контракт с «Химками»

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Футболист сборной Казахстана Исламбек Куат стал игроком «Химок», сообщается на сайте подмосковной команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее 27-летний полузащитник выступал за «Оренбург», в который перешел в январе на правах свободного агента. Куат — капитан сборной Казахстана, провел в ее составе 33 матча.

«Куат успешно прошёл медкомиссию и присоединился к команде перед выездным матчем с «Уралом», — говорится в сообщении «Химок».

Срок соглашения с казахстанским игроком не уточняется.

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