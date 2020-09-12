Программа седьмого тура чемпионата России по футболу откроется в субботу тремя матчами

Источник: РИА "Новости"

Во время паузы на матчи сборных появилась информация о том, что футболисты «Тамбова» угрожают бойкотировать матч с «Уфой» из-за долгов по зарплате. Спортивный директор клуба Павел Худяков в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что финансовый вопрос решится в ближайшее время, а футболисты в субботу выйдут на поле. По его словам, долги будут погашены. Он подчеркнул, что ни о каком бойкоте разговора нет.

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В последнем матче перед перерывом «Тамбов» дал бой «Рубину» в Казани, сыграв вничью со счетом 2:2. Гости дважды вели в счете, но пропустили решающий мяч на 90-й минуте. После шести игр команда Сергея Первушина занимает 14-е место в таблице, с четырьмя очками, единственную победу в сезоне тамбовчане добыли в третьем туре с «Химками» (1:0). «Уфа» перед перерывом на своем поле сыграла вничью с «Динамо» (1:1), в шести матчах со старта сезона команда Вадима Евсеева тоже сумела выиграть лишь однажды — во втором туре на выезде у тульского «Арсенала» (3:2).

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 12.09.2020, 13:45 Тамбов - Уфа -

Соперники открыли счет личным встречам в прошлом сезоне. В Саранске «Тамбов» крупно выиграл со счетом 3:0, а в Уфе хозяева взяли реванш — 2:1.

В преддверии выездного матча «Уфа» узнала приятную новость — решением главы Башкортостана Радия Хабирова трибуны на матчах РПЛ будут заполняться на 50% от вместимости стадиона. При этом необходимо соблюдать правила социального дистанцирования. Именно поэтому из 15 132 мест зрители смогут занят только 3 783.

После прилета в Саранск «Уфа» столкнулась со сложностями — как сообщил на своей странице в Instagram главный тренер Вадим Евсеев, команда не смогла покинуть аэропорт, так как у водителя автобуса не оказалось справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Через час после этой публикации спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил ТАСС, что клуб нашел нового водителя, а председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заверил, что у него нет претензий к принимающей стороне.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 12.09.2020, 16:30 Урал - Химки -

Снова судья Москалев и «Химки»

«Урал» и «Химки» встречались между собой два месяца назад в рамках полуфинала Кубка России. Подмосковный клуб, который тогда еще не принял решение об участии в РПЛ, преподнес сенсацию, одержав победу со счетом 3:1. Руководство «Урала» после этого поражения отправило в отставку Дмитрия Парфенов. При этом нет уже в «Химках» главного тренера Сергея Юрана, который покинул команду после допуска в РПЛ.

У футболистов «Урала» на этот матч будет особая мотивация, но президент клуба Григорий Иванов считает, что с настроем победить команда должна выходить в каждой встрече. «Конкретного настроя на “Химки” нет, будем играть и стараться победить, отдавать все силы для этого. За любую победу дают три очка, мы играем дома, надо показать хороший футбол перед своими болельщиками. Персональной установки команде от меня тоже не будет, для этого есть главный тренер», — сказал Иванов в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Матч в Екатеринбурге рассудит Владимир Москалев. Арбитр из Воронежа работал главным рефери в финальном матче Кубка России между «Химками» и «Зенитом» (0:1). На 82-й минуте Москалев назначил пенальти в ворота подмосковной команды, с которого и был забит единственный мяч. После игры «Химки» выразили недовольство судейским решением.

В шести проведенных матчах уральцам удалось одержать лишь одну победу — в четвертом туре над «Краснодаром» (1:0). Перед паузой в чемпионате «Урал» сыграл вничью на выезде с «Сочи» (0:0). Команда Юрия Матвеева располагается на 11-й строчке в турнирной таблице с шестью очками.

В прошлом сезоне «Урал» не испытал проблем в матчах с новичками лиги. Екатеринбуржцы дважды обыграли «Тамбов» с одинаковым счетом 2:1 и «Сочи» (3:1, 2:0). В последних двух встречах на своем поле «Урал» сумел набрать четыре очка с «Краснодаром» (1:0) и столичным «Локомотивом» (1:1). У команды травмирован швейцарский полузащитник Марко Араторе, рискует пропустить уже третью игру нападающий Андрей Панюков.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

«Химки» со старта сезона идут без побед, в шести проведенных встречах подопечные Дмитрия Гунько лишь трижды сыграли вничью, при этом красно-черные пропускают в каждом матче чемпионата. На данный момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице. В лазарете гостей находятся защитники Евгений Гапон и Александр Филин, которые еще не появлялись на поле в этом сезоне. Однако тренерский штаб вновь может рассчитывать на полузащитника Данила Казанцева, пропустившего матч с волгоградским «Ротором» из-за удаления.

Команды провели между собой 15 очных встреч. На счету уральцев четыре победы, шесть раз сильнее был подмосковный клуб. Еще пять игр завершились вничью.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 12.09.2020, 19:00 Ахмат - Сочи -

Непобедимый «Сочи»

Матч в Грозном закроет субботнюю программу седьмого тура. После неубедительных двух стартовых матчей, «Ахмат» одержал три победы подряд над «Ротором», «Химками» и «Локомотивом» с общим счетом 8:4. В последнем туре подопечных Андрея Талалаева удалось остановить только московскому ЦСКА (0:3). После шести игр грозненцы расположились на седьмом месте, имея в активе 10 очков.

У хозяев матч пропустят травмированные защитники Ризван Уциев и венесуэлец Анхель Ромеро. Под вопросом остается участие в матче перешедшего недавно из «Ростова» Ивелина Попова. Из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован защитник Андрей Семенов.

«Сочи» — открытие сезона, команда Владимира Федотова идет без поражений в нынешнем турнире. Однако в последнем туре сочинцы не смогли на своем поле справиться с «Уралом», сыграв вничью 0:0 и прервав победную серию из трех матчей. Мощное начало чемпионата подняло «Сочи» на третью строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет всего два балла.

Бомбардирскими качествами в «Сочи» впечатляет эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, забивший уже четыре гола в шести играх и входящий сейчас в четверку лучшим снайперов чемпионата.