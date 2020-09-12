Руководство «Урала» ставит перед клубом задачу выйти в еврокубки

«Задача играть в еврокубках — это реальная задача. Два сезона подряд были близки к осуществлению цели, в этом году немного не хватило. Такие шансы есть и такая задача стоит, но она должна решаться целенаправленной системной работой, на которую требуется время. Без серьезного бюджета клубу эту задачу не выполнить», — сказал он.
Пумпянский добавил, что в совете директоров созданы новые структуры, в частности, комитет, который будет анализировать финансово-экономические последствия покупки и продажи игроков.
В сезоне-2018/19 «Урал» уступил московскому «Локомотиву» (0:1) в финале Олимп — Кубка России, в сезоне-2019/20 екатеринбуржцы проиграли в полуфинале турнира «Химкам» (1:3). Победитель Кубка России получает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне.
В сезоне-2020/21 Тинькофф — Российской премьер-лиги «Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице после шести туров. В седьмом туре екатеринбуржцы примут «Химки» 12 сентября, встреча начнется в 16:30 мск.