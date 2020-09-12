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12:48 (мск), источник: ТАСС

Руководство «Урала» ставит перед клубом задачу выйти в еврокубки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Руководство екатеринбургского футбольного клуба «Урал» ставит перед клубом задачу играть в еврокубках. Для ее достижения требуются более серьезная финансовая поддержка и несколько лет работы, сообщил журналистам председатель совета директоров клуба Дмитрий Пумпянский.

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Источник: РИА "Новости"

«Задача играть в еврокубках — это реальная задача. Два сезона подряд были близки к осуществлению цели, в этом году немного не хватило. Такие шансы есть и такая задача стоит, но она должна решаться целенаправленной системной работой, на которую требуется время. Без серьезного бюджета клубу эту задачу не выполнить», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пумпянский добавил, что в совете директоров созданы новые структуры, в частности, комитет, который будет анализировать финансово-экономические последствия покупки и продажи игроков.

Российская Премьер-Лига

В сезоне-2018/19 «Урал» уступил московскому «Локомотиву» (0:1) в финале Олимп — Кубка России, в сезоне-2019/20 екатеринбуржцы проиграли в полуфинале турнира «Химкам» (1:3). Победитель Кубка России получает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне.

В сезоне-2020/21 Тинькофф — Российской премьер-лиги «Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице после шести туров. В седьмом туре екатеринбуржцы примут «Химки» 12 сентября, встреча начнется в 16:30 мск.

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