Руководство «Урала» ставит перед клубом задачу выйти в еврокубки

«Задача играть в еврокубках — это реальная задача. Два сезона подряд были близки к осуществлению цели, в этом году немного не хватило. Такие шансы есть и такая задача стоит, но она должна решаться целенаправленной системной работой, на которую требуется время. Без серьезного бюджета клубу эту задачу не выполнить», — сказал он.