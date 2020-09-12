Футболист Ананидзе расторг контракт с «Ротором»

«Когда я приехал с Кипра в Грузию, у меня уже были проблемы с коленом (до перехода в “Ротор” Ананидзе выступал за кипрский “Анортосис” — прим. ТАСС). Начался карантин, связанный с пандемией, и у меня не оказалось возможности, чтобы заняться своей реабилитацией: я застрял в Тбилиси и не мог полноценно тренироваться. Мне позвонил агент и рассказал про вариант с “Ротором”, я сразу сообщил о своей проблеме и сказал, что попробую, — отметил Ананидзе. — У меня было одно условие, что если я буду готов на все 100%, то пробую, если нет, то от клуба мне ничего не нужно и я разрываю контракт, мы условились, что к концу августа, если все будет хорошо, я приеду и начну тренироваться в общей группе».