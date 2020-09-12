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13:31 (мск), источник: ТАСС

Футболист Ананидзе расторг контракт с «Ротором»

ТАСС, 12 сентября. Грузинский полузащитник Джано Ананидзе по обоюдному согласию расторг контракт с футбольным клубом «Ротор». Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной завершения соглашения стала травма колена 27-летнего футболиста. Контракт расторгнут без дополнительных выплат.

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«Когда я приехал с Кипра в Грузию, у меня уже были проблемы с коленом (до перехода в “Ротор” Ананидзе выступал за кипрский “Анортосис” — прим. ТАСС). Начался карантин, связанный с пандемией, и у меня не оказалось возможности, чтобы заняться своей реабилитацией: я застрял в Тбилиси и не мог полноценно тренироваться. Мне позвонил агент и рассказал про вариант с “Ротором”, я сразу сообщил о своей проблеме и сказал, что попробую, — отметил Ананидзе. — У меня было одно условие, что если я буду готов на все 100%, то пробую, если нет, то от клуба мне ничего не нужно и я разрываю контракт, мы условились, что к концу августа, если все будет хорошо, я приеду и начну тренироваться в общей группе».

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«Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что все не так хорошо, как хотелось бы — колено до сих пор меня беспокоит и, возможно, мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт. Благодарен руководству и тренерскому штабу за шанс, который мне предоставили, но к сожалению, я не смог помочь команде. Скажу, что такую мощную поддержку, как у “Ротора”, я видел только у четырех-пяти клубов в стране, очень хотелось поиграть при таких трибунах, но не сложилось», — заключил он.

Российская Премьер-Лига

Ананидзе является воспитанником московского «Спартака», всего за клуб он провел 146 матчей, в которых забил 16 мячей. Он является самым молодым автором гола в истории «Спартака» (16 лет). В 2017 году в составе красно-белых Ананидзе стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Спартак (Москва)

Также полузащитник на правах аренды выступал за «Ростов», с которым выиграл Кубок России сезона-2013/14, и самарские «Крылья Советов». За сборную Грузии полузащитник провел 45 матчей, в которых забил семь мячей.

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