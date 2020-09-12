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15:06 (мск), источник: Газета.Ру

«Локомотив» сделал финальное предложение по трансферу Тикиньо Соареса

Московский «Локомотив» сделал финальное предложение по трансферу нападающего «Порту» Тикиньо Соареса, сообщает A Bola.

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Источник: AP 2020

По информации издания, «железнодорожники» уже предлагали за футболиста €10 млн, однако португальцы отклонили предложение. Отмечается, «Порту» хочет выручить за игрока €10 млн.

Локомотив (Москва)

Тикиньо выступает за «Порту» с 2017 года. Он принял участие в 140 матчах, в которых забил 65 мячей. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может предложить контракт бывшему полузащитник петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву.

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