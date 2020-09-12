«Локомотив» сделал финальное предложение по трансферу Тикиньо Соареса

По информации издания, «железнодорожники» уже предлагали за футболиста €10 млн, однако португальцы отклонили предложение. Отмечается, «Порту» хочет выручить за игрока €10 млн.

Тикиньо выступает за «Порту» с 2017 года. Он принял участие в 140 матчах, в которых забил 65 мячей. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года.