«Локомотив» снова интересуется Марио Манджукичем

Источник: Reuters

Московский клуб ведёт переговоры с 34-летним хорватским футболистом и рассматривает в качестве одного из потенциальных вариантов на позицию форварда. Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу.

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Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года.

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