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16:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» снова интересуется Марио Манджукичем

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» снова интересуется нападающим Марио Манджукичем, который до сих пор находится в статусе свободного агента.

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Источник: Reuters

Московский клуб ведёт переговоры с 34-летним хорватским футболистом и рассматривает в качестве одного из потенциальных вариантов на позицию форварда. Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года.

Локомотив (Москва)

В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол. Хорватский форвард выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». За сборную Хорватии Манджукич сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.

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