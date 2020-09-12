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16:04 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» победил «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

САРАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Тамбова» обыграли «Уфу» со счетом 2:0 в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске, где «Тамбов» проводит домашние матчи.

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Алексей Грицаенко (42-я минута) и Михаил Костюков (79). Лучшим игроком матча был признан Грицаенко.

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В пятницу главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что его команду задержали в аэропорту Саранска, поскольку у водителя автобуса не оказалось справки об отрицательном тесте на коронавирус. Специалист отметил, что игроки находились в аэропорту вместо того, чтобы готовиться к предстоящей встрече.

Российская Премьер-Лига

«Тамбов» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в семи матчах. «Уфа» идет 13-й, имея в активе пять очков после семи встреч.

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В следующем туре подопечные Сергея Первушина 20 сентября в гостях встретятся с московским «Локомотивом», а 16 сентября на выезде сыграют с пятигорским клубом «Машук-КМВ» на групповом этапе Бетсити — Кубка России. «Уфа» в этот же день встретится на выезде с «Ленинградцем» в Кубке России, а 20 сентября в рамках восьмого тура РПЛ дома примет столичный ЦСКА.

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