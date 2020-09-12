«Тамбов» победил «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Алексей Грицаенко (42-я минута) и Михаил Костюков (79). Лучшим игроком матча был признан Грицаенко.

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В пятницу главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что его команду задержали в аэропорту Саранска, поскольку у водителя автобуса не оказалось справки об отрицательном тесте на коронавирус. Специалист отметил, что игроки находились в аэропорту вместо того, чтобы готовиться к предстоящей встрече.

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«Тамбов» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в семи матчах. «Уфа» идет 13-й, имея в активе пять очков после семи встреч.

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