Исламбек Куат попал в стартовый состав на дебютный матч за новый клуб

Встреча команд пройдет в Екатеринбурге и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

В начале года Куат перешел в «Оренбург» и провел за клуб три матча в РПЛ. После вылета из РПЛ и стороны по обоюдному согласию расторгли договор.