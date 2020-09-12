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16:10 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат попал в стартовый состав на дебютный матч за новый клуб

Подмосковные «Химки» объявили состав на матч седьмого тура российской премьер-лиги с «Уралом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В стартовый состав «Химок» вошел новичок команды — полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат.

Встреча команд пройдет в Екатеринбурге и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официально о переходе Куата «Химки» объявили 11 сентября. Казахстанец подписал контракт с клубом до конца сезона.

В начале года Куат перешел в «Оренбург» и провел за клуб три матча в РПЛ. После вылета из РПЛ и стороны по обоюдному согласию расторгли договор.

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