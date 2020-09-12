Исламбек Куат попал в стартовый состав на дебютный матч за новый клуб
Подмосковные «Химки» объявили состав на матч седьмого тура российской
Подмосковные «Химки» объявили состав на матч седьмого тура российской
В стартовый состав «Химок» вошел новичок команды — полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат.
Встреча команд пройдет в Екатеринбурге и начнется в 19:30 по времени
Официально о переходе Куата «Химки» объявили 11 сентября. Казахстанец подписал контракт с клубом до конца сезона.
В начале года Куат перешел в «Оренбург» и провел за клуб три матча в РПЛ. После вылета из РПЛ и стороны по обоюдному согласию расторгли договор.