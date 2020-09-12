В «Уфе» пообещали укомплектовать и усилить состав

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Уфа» проиграла «Тамбову» в рамках седьмого тура чемпионата России (0:2). Уфимцы с пятью баллами располагаются на 13-й строчке в таблице.

«Сегодня не получилось, так как прошлый сезон был скомканным. Мы команда, которая вынуждена каждый год отдавать игроков и брать новых. На эту смену у нас было совсем мало времени, поэтому состав выглядит немного несбалансированным. В скором времени все наладим, и больше мы не будем выглядеть так беспомощно», — сказал Мурзагулов по телефону.

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В пятницу игроки «Уфы» прилетели в Саранск, где им предстояло сыграть с «Тамбовом». Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ранее на своей странице в Instagram сообщал, что игроки долго находились в аэропорту, потому что у водителя, который должен был отвезти игроков в гостиницу, не было справки об отрицательном тесте на COVID-19. Позже вопрос был решен.