В «Уфе» пообещали укомплектовать и усилить состав

В субботу «Уфа» проиграла «Тамбову» в рамках седьмого тура чемпионата России (0:2). Уфимцы с пятью баллами располагаются на 13-й строчке в таблице.
«Сегодня не получилось, так как прошлый сезон был скомканным. Мы команда, которая вынуждена каждый год отдавать игроков и брать новых. На эту смену у нас было совсем мало времени, поэтому состав выглядит немного несбалансированным. В скором времени все наладим, и больше мы не будем выглядеть так беспомощно», — сказал Мурзагулов по телефону.
В пятницу игроки «Уфы» прилетели в Саранск, где им предстояло сыграть с «Тамбовом». Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ранее на своей странице в Instagram сообщал, что игроки долго находились в аэропорту, потому что у водителя, который должен был отвезти игроков в гостиницу, не было справки об отрицательном тесте на COVID-19. Позже вопрос был решен.
«От игроков, которые сегодня были на поле, я, конечно, ждал чуть большей активности. Футбол — это такая игра, на которую влияет все. Мы вчера сказали, что не имеем претензий к “Тамбову”, так как мы не считали, что это может быть спланированная акция. Все-таки профессиональные люди вряд ли занимались бы такой неспортивной деятельностью. Безусловно, это отчасти сказалось, игроки приехали в отель уставшими», — добавил собеседник агентства.