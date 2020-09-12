Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Химки
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Атлетик
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Арсенал
03
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
13:45
Тамбов
Уфа
20
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Уфе» пообещали укомплектовать и усилить состав

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Михаил Гончаров. Проблема футбольного клуба «Уфа» заключается в том, что команде не хватило времени на смену состава в межсезонье, в скором времени эта проблема будет решена, и команда перестанет выглядеть беспомощной, заявил РИА Новости председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В субботу «Уфа» проиграла «Тамбову» в рамках седьмого тура чемпионата России (0:2). Уфимцы с пятью баллами располагаются на 13-й строчке в таблице.

«Сегодня не получилось, так как прошлый сезон был скомканным. Мы команда, которая вынуждена каждый год отдавать игроков и брать новых. На эту смену у нас было совсем мало времени, поэтому состав выглядит немного несбалансированным. В скором времени все наладим, и больше мы не будем выглядеть так беспомощно», — сказал Мурзагулов по телефону.

Российская Премьер-Лига

В пятницу игроки «Уфы» прилетели в Саранск, где им предстояло сыграть с «Тамбовом». Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ранее на своей странице в Instagram сообщал, что игроки долго находились в аэропорту, потому что у водителя, который должен был отвезти игроков в гостиницу, не было справки об отрицательном тесте на COVID-19. Позже вопрос был решен.

«От игроков, которые сегодня были на поле, я, конечно, ждал чуть большей активности. Футбол — это такая игра, на которую влияет все. Мы вчера сказали, что не имеем претензий к “Тамбову”, так как мы не считали, что это может быть спланированная акция. Все-таки профессиональные люди вряд ли занимались бы такой неспортивной деятельностью. Безусловно, это отчасти сказалось, игроки приехали в отель уставшими», — добавил собеседник агентства.

Читайте также
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
«Локомотив» снова интересуется экс-игроком «Юве» и «Баварии»
Экс-чемпион России расторг контракт с новичком РПЛ
«Локомотив» сделал финальное предложение по форварду «Порту»
В США сравнили российского игрока НХЛ с мусором
«Арсенал» победил в лондонском дерби в стартовой игре сезона АПЛ
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Арсеналом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь