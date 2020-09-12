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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак: К матчу с «Арсеналом» готовятся все, кроме Дриусси и Лунева

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 7-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Петербурге состоится в понедельник.

Во время загрузки произошла ошибка.

С 13 очками «Зенит» идет на 2-м месте в турнирной таблице премьер-лиги.

Зенит (Санкт-Петербург)

«Усталость, конечно, накопилась, — сказал Семак, которого цитирует официальный сайт “Зенита”. — Есть игроки, которые вернулись из расположения сборных. Они в разном состоянии. Кто-то играл, кто-то нет. Понятно, что это дополнительная нагрузка, и психологическая, и физическая. Наша задача — привести всех в нормальное состояние. Через пару дней посмотрим, кто как выглядит. Кроме (нападающего Себастьяна) Дриусси и (вратаря Андрея) Лунева, которые продолжают восстановление, все остальные готовятся к матчу».

Российская Премьер-Лига

«Арсенал» — это очень хорошая и квалифицированная команда. По игре, по количеству моментов смотрится очень прилично. В каких-то матчах просто не повезло. «Арсенал» демонстрирует очень хорошую игру, как в атаке, так и в обороне. Есть хорошие игроки, которые могут в одиночку решить судьбу матча. Это команда, которая демонстрирует хорошую игру, несмотря на то что сейчас находится ниже, чем ей хотелось бы, — отметил Семак.

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