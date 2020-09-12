Спортдиректор «Тамбова»: Победа над «Уфой» важнее, чем над «Спартаком»

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Тамбов» в домашнем матче 7-го тура чемпионата России обыграл «Уфу» со счетом 2:0.

«Команде пошла на пользу пауза на матчи национальных сборных. Ребята нормально встряхнулись, восстановились, подготовились. Самое главное — сегодня мы переиграли “Уфу” в единоборствах. Ребята были настроены, в середине поля выиграли все подборы. Победа над такими командами, как “Уфа”, для нас важнее, чем над “Спартаком”, потому что “Уфа” — наш прямой конкурент. Победа дорого стоит, она очень важная», — сказал Худяков по телефону.

Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате. После этого Худяков заявил РИА Новости, что команда не будет бойкотировать матч с «Уфой».