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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Спортдиректор «Тамбова»: Победа над «Уфой» важнее, чем над «Спартаком»

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Сергей Фукс. Победа над «Уфой» является для футболистов «Тамбова» более важной, чем выигрыш у московского «Спартака», заявил РИА Новости спортивный директор клуба Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Тамбов» в домашнем матче 7-го тура чемпионата России обыграл «Уфу» со счетом 2:0.

«Команде пошла на пользу пауза на матчи национальных сборных. Ребята нормально встряхнулись, восстановились, подготовились. Самое главное — сегодня мы переиграли “Уфу” в единоборствах. Ребята были настроены, в середине поля выиграли все подборы. Победа над такими командами, как “Уфа”, для нас важнее, чем над “Спартаком”, потому что “Уфа” — наш прямой конкурент. Победа дорого стоит, она очень важная», — сказал Худяков по телефону.

Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате. После этого Худяков заявил РИА Новости, что команда не будет бойкотировать матч с «Уфой».

«Были все эти разговоры о бойкоте игр, но у нас есть коллектив. Сели, поговорили, собрались и доказали, что у нас хорошая, сильная команда», — отметил спортдиректор клуба.

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