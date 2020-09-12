«Спартак» представил видео к дерби с ЦСКА: «Мы не играем в куклы. Мы играем в футбол»
В воскресенье, 13 сентября, «Спартак» сыграет в гостях против ЦСКА в матче 7-го тура российской
В воскресенье, 13 сентября, «Спартак» сыграет в гостях против ЦСКА в матче 7-го тура российской
Перед матчем «Спартак» представил в соцсетях специальное видео под названием «Мы не играем в куклы. Мы играем в футбол». Ролик является отсылкой к нашумевшему кукольному шоу ЦСКА, которое ранее многие критиковали и высмеивали.