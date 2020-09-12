Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Лидс
32
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Атлетик
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Осасуна
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ницца
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Эйбар
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Химки
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Арсенал
03
Футбол. Премьер-лига
13:45
Тамбов
Уфа
20
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
19:01 (мск), источник: Sport24

«Спартак» представил видео к дерби с ЦСКА: «Мы не играем в куклы. Мы играем в футбол»

В воскресенье, 13 сентября, «Спартак» сыграет в гостях против ЦСКА в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

Наверх
Источник: Sport24

Перед матчем «Спартак» представил в соцсетях специальное видео под названием «Мы не играем в куклы. Мы играем в футбол». Ролик является отсылкой к нашумевшему кукольному шоу ЦСКА, которое ранее многие критиковали и высмеивали.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Красавица-модель стала ведущей хоккейного «Спартака». Фото Кристины Славинской
Украинская спортсменка рассказала о своем самом экстремальном сексе: «Мне было прикольно»
«Локомотив» снова интересуется экс-игроком «Юве» и «Баварии»
Экс-чемпион России расторг контракт с новичком РПЛ
Новое предматчевое шоу СКА вошло в историю хоккея
СМИ: «Валенсия» больше не нуждается в услугах россиянина
«Арсенал» победил в лондонском дерби в стартовой игре сезона АПЛ
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь