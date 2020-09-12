У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус. Матч с «Краснодаром» состоится

Источник: Спорт-Экспресс

При этом, согласно заявлению волгоградцев, все они изолированы, а завтрашняя игра с «Краснодаром» состоится в срок.

«Результаты последнего тестирования показали отклонения от нормы у семерых игроков основного состава и у двух членов административного штаба. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы от команды, — говорится в заявлении «Ротора». — Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.

Нашим приоритетом является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ.

Мы желаем нашим парням здоровья и верим в их скорейшее возвращение в строй!

Матч против футбольного клуба «Краснодар» состоится! Надеемся на поддержку наших болельщиков в этой сложной ситуации!"