«Химки» уступили «Уралу» и потерпели четвертое поражение в РПЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:1 в пользу «Урала», в составе которого дубль оформил Эрик Бикфалви (15-я минута — с пенальти, 67-я минута), еще один мяч забил Стефан Страндберг (22). У «Химок» отличился Аршак Корян (52).

«Химки», вернувшиеся в высший дивизион чемпионата России, пока не одержали в текущем розыгрыше РПЛ ни одной победы.

В турнирной таблице «Урал», набравший 9 очков, вышел на 8-е место. «Химки» (3 очка) — на 15-й строчке.