«Химки» уступили «Уралу» и потерпели четвертое поражение в РПЛ
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 7-го тура Российской
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 7-го тура Российской
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:1 в пользу «Урала», в составе которого дубль оформил Эрик Бикфалви (15-я минута — с пенальти, 67-я минута), еще один мяч забил Стефан Страндберг (22). У «Химок» отличился Аршак Корян (52).
«Химки», вернувшиеся в высший дивизион чемпионата России, пока не одержали в текущем розыгрыше РПЛ ни одной победы.
В турнирной таблице «Урал», набравший 9 очков, вышел на 8-е место. «Химки» (3 очка) — на 15-й строчке.
В 8-м туре «Химки» 18 сентября в гостях сыграют с «Краснодаром», а «Урал» 19 сентября примет