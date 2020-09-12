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21:35 (мск), источник: Sport24

Нобоа продолжает разрывать Премьер-лигу. Забил уже пятый гол в сезоне и затащил «Сочи» на первое место

Сочинцы продолжают идти без поражений.

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Источник: Sport24

В начале прошлого сезона «Сочи» плелся в хвосте турнирной таблицы. Но в итоге смог избежать вылета. А на старте нового чемпионата черноморская команда начала приятно удивлять. Плотный августовский график сочинцы прошли без поражений — три ничьих и три победы — и заняли первое место.

А главной звездой в составе команды Владимира Федотова стал 35-летний Кристиан Нобоа, который и за креатив отвечал, и еще четыре мяча забил.

Хотя, в матче с «Ахматом» «Сочи» фаворитом не считался. Пристыдить букмекеров на поле вышли вот эти парни.

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У «Ахмата», который по итогам летних туров расположился в середине турнирной таблицы, состав был следующим.

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Первый тайм прошел с большим территориальным преимуществом хозяев. Но свой единственный удар в створ реализовали гости. Нобоа в очередной раз показал, что по качеству дальних ударов у него в РПЛ практически нет конкурентов.

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До окончания матча «Ахмат» продолжил атаковать. Но ни один из 14-ти ударов по воротам не достиг цели. А удар Нобоа так и остался единственным точным у «Сочи». Но для очередных трех очков его вполне хватило.

  • «Сочи» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Но в ближайшие два дня его могут обойти «Спартак» и «Зенит».
  • Нобоа забил пятый мяч в сезоне и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.
  • «Ахмат» с десятью очками остался на седьмой строчке в таблице. Но до конца тура его могут обойти «Рубин», «Краснодар» и «Локомотив».
  • В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет с «Динамо», а «Сочи» отправится в Тулу на встречу с «Арсеналом».
Ахмат
0:1
Первый тайм: 0:1
Сочи
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