Нобоа продолжает разрывать Премьер-лигу. Забил уже пятый гол в сезоне и затащил «Сочи» на первое место

Источник: Sport24

В начале прошлого сезона «Сочи» плелся в хвосте турнирной таблицы. Но в итоге смог избежать вылета. А на старте нового чемпионата черноморская команда начала приятно удивлять. Плотный августовский график сочинцы прошли без поражений — три ничьих и три победы — и заняли первое место.

А главной звездой в составе команды Владимира Федотова стал 35-летний Кристиан Нобоа, который и за креатив отвечал, и еще четыре мяча забил.

Хотя, в матче с «Ахматом» «Сочи» фаворитом не считался. Пристыдить букмекеров на поле вышли вот эти парни.

У «Ахмата», который по итогам летних туров расположился в середине турнирной таблицы, состав был следующим.

Первый тайм прошел с большим территориальным преимуществом хозяев. Но свой единственный удар в створ реализовали гости. Нобоа в очередной раз показал, что по качеству дальних ударов у него в РПЛ практически нет конкурентов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13208925" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen allow="encrypted-media"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До окончания матча «Ахмат» продолжил атаковать. Но ни один из 14-ти ударов по воротам не достиг цели. А удар Нобоа так и остался единственным точным у «Сочи». Но для очередных трех очков его вполне хватило.