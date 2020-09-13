Лидер против принципиального соперника: «Спартак» сыграет с ЦСКА

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Футболисты «Спартака» в роли лидеров ушли на первую паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за матчей национальных сборных. В последний раз «красно-белые» возглавляли турнирную таблицу в золотой для себя сезон-2016/17. ЦСКА расположился на пятой строчке, отставая от спартаковцев на четыре очка.

Так же как и «Сочи», «Спартак» пока не знает горечи поражения в текущем розыгрыше.

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА, а ныне тренер и функционер Дмитрий Галямин постарался объяснить факт лидерства «красно-белых»: «Лидерство “Спартака” в чемпионате показывает слабость и наличие проблем в некоторых других клубах. Если бы такой состав “Спартака” играл года три-четыре назад, то, я думаю, команда шла бы на 5−7 месте».

Другой обладатель золотых медалей первенства СССР-1991 в составе «красно-синих» Валерий Масалитин и вовсе связал место «Спартака» в турнирной таблице с везением. «Если судить об игре “Спартака”, то, честно говоря, считаю, что нахождение команды на первом месте — это везение. И с голами повезло, и с пенальти. Они воспользовались неудачами “Зенита”. Думаю, что пока до идеала им еще работать и работать», — сказал он.

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В ожидании дебюта Кокорина

Именно в матче с ЦСКА в составе «Спартака» может дебютировать форвард Александр Кокорин. «Надеемся, что все будет хорошо. Он тренируется с основной группой, начиная с прошлой недели, поэтому такой вариант существует», — ответил главный тренер Доменико Тедеско на вопрос, есть ли вероятность увидеть Кокорина в заявке на матч с армейцами.

Также в составе «Спартака» восстановился другой нападающий Эсекьель Понсе, а вот полузащитник Максим Глушенков выбыл из основной группы из-за гематомы. У ЦСКА точно не сыграет новичок Бруно Фукс. Главный тренер «красно-синих» Виктор Ганчаренко рассказал о состоянии травмированных игроков: «Федор Чалов и Бактиер Зайнутдинов будут гарантированно готовы к матчу. Что касается Бруно Фукса — здесь ситуация сложнее, наверняка только уже после следующей паузы сборных (в октябре) будем смотреть», — заметил он.

Тедеско в преддверии дерби в составе армейцев выделил полузащитника Николу Влашича.

«При подготовке к матчу мы учитывали все факторы. Надо смотреть и на себя, на игру соперника. В последних трех матчах ЦСКА играл в четыре защитника, но многого не поменялось в их игре. ЦСКА в атаке, прежде всего, старается найти Влашича, он достаточно гибкий. В его окружении много качественных игроков, кто также может атаковать. Они потратили много денег, чтобы улучшить состав в межсезонье», — сказал специалист.

В последнее время чаще всего обсуждается тема судейства. Уже по итогам первого тура владелец «Спартака» Леонид Федун публично раскритиковал работу арбитров и пригрозил снять команду с чемпионата. Впоследствии комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес функционеру предупреждение и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Спартаковцы будут обжаловать это решение, однако после этого недовольства работой судей со стороны десятикратных чемпионов страны не наблюдалось.

Предстоящее дерби обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Ответственным за систему видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Евгений Турбин, его помощником (AVAR) стал Антон Аверьянов. Инспектор матча — Анатолий Жабченко.

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«Никогда не понимал, когда говорят о фаворите в дерби»

Бывший форвард «красно-белых» Никита Баженов затрудняется отдать кому-то преимущество.

«Никогда не понимал, когда говорят о фаворите в этом дерби. Это один из двух матчей в сезоне, когда вообще непонятно, чего стоит ждать. Одна из команд может идти на последнем месте и выиграть, потому что это дерби. Этот матч — как отдельный чемпионат, здесь нет логики. Бывает ситуация, что соперник подходит к игре уставшим, но и это ничего не значит, потому что на этот матч футболисты находят силы и выкладываются на 200%», — сказал он.