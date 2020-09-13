Лидер против принципиального соперника: «Спартак» сыграет с ЦСКА
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Василий
Футболисты «Спартака» в роли лидеров ушли на первую паузу в Российской
Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА, а ныне тренер и функционер Дмитрий Галямин постарался объяснить факт лидерства «красно-белых»: «Лидерство “Спартака” в чемпионате показывает слабость и наличие проблем в некоторых других клубах. Если бы такой состав “Спартака” играл года
Другой обладатель золотых медалей первенства СССР-1991 в составе «красно-синих» Валерий Масалитин и вовсе связал место «Спартака» в турнирной таблице с везением. «Если судить об игре “Спартака”, то, честно говоря, считаю, что нахождение команды на первом месте — это везение. И с голами повезло, и с пенальти. Они воспользовались неудачами “Зенита”. Думаю, что пока до идеала им еще работать и работать», — сказал он.
Именно в матче с ЦСКА в составе «Спартака» может дебютировать форвард Александр Кокорин. «Надеемся, что все будет хорошо. Он тренируется с основной группой, начиная с прошлой недели, поэтому такой вариант существует», — ответил главный тренер Доменико Тедеско на вопрос, есть ли вероятность увидеть Кокорина в заявке на матч с армейцами.
Также в составе «Спартака» восстановился другой нападающий Эсекьель Понсе, а вот полузащитник Максим Глушенков выбыл из основной группы
«При подготовке к матчу мы учитывали все факторы. Надо смотреть и на себя, на игру соперника. В последних трех матчах ЦСКА играл в четыре защитника, но многого не поменялось в их игре. ЦСКА в атаке, прежде всего, старается найти Влашича, он достаточно гибкий. В его окружении много качественных игроков, кто также может атаковать. Они потратили много денег, чтобы улучшить состав в межсезонье», — сказал специалист.
В последнее время чаще всего обсуждается тема судейства. Уже по итогам первого тура владелец «Спартака» Леонид Федун публично раскритиковал работу арбитров и пригрозил снять команду с чемпионата. Впоследствии комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес функционеру предупреждение и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Спартаковцы будут обжаловать это решение, однако после этого недовольства работой судей со стороны десятикратных чемпионов страны не наблюдалось.
Предстоящее дерби обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Ответственным за систему видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Евгений Турбин, его помощником (AVAR) стал Антон Аверьянов. Инспектор матча — Анатолий Жабченко.
Бывший форвард «красно-белых» Никита Баженов затрудняется отдать
«Никогда не понимал, когда говорят о фаворите в этом дерби. Это один из двух матчей в сезоне, когда вообще непонятно, чего стоит ждать. Одна из команд может идти на последнем месте и выиграть, потому что это дерби. Этот матч — как отдельный чемпионат, здесь нет логики. Бывает ситуация, что соперник подходит к игре уставшим, но и это ничего не значит, потому что на этот матч футболисты находят силы и выкладываются на 200%», — сказал он.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) и спартаковский болельщик Шамиль Тарпищев уверен, что у «Спартака» будут голевые моменты. «В дерби тяжело говорить о фаворитах. Можно говорить только о