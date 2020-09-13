«Провел очень качественный матч». Тренер «Химок» оценил дебют Исламбека Куата

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал итог матча с «Уралом» и высказался о дебюте казахстанского новичка Исламбека Куата.

— На первый тайм мы просто не вышли. Соответственно, сыграли очень плохо: пропустили с пенальти, двигались без мяча, и игра в первом тайме была очень низкого качества. После перерыва команда, можно сказать, прилетела наконец-таки в Екатеринбург, показала кусочки хорошей игры. Мы имели моменты, превзошли «Урал» по ударам, но проявилась слабость на стандартных положениях. К сожалению, пропустили после двух угловых и пенальти, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

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— Оцените дебют новичков команды.

— Куат провел очень качественный матч. Видно, что функционально ему еще тяжеловато, но за счет характера… Скажем так, с листа играть достаточно тяжело. Он не тренировался с командой. Несмотря на это, видно, что он квалифицированный футболист. Сигневич имел голевой момент — мяч (после его удара) попал в штангу, немного не повезло. Поэтому, когда будут функциональные кондиции — игрового времени будет больше.