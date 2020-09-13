«Локомотив» согласовал размер зарплаты с Марио Манджукичем

Источник: AP 2020

Она составит € 2,7 млн в год.

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Сейчас ведутся переговоры о размере подъёмных, так как 34-летний хорватский футболист находится в статусе свободного агента, и личных бонусах нападающего. В клубе ждут ответа Манджукича. Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу.

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