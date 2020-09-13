ЦСКА выступил с заявлением по гостевому сектору на матче со «Спартаком»

Встреча 7-го тура чемпионата России пройдет в воскресенье на стадионе ЦСКА. На матче смогут присутствовать только владельцы абонементов и карт болельщика ЦСКА, купившие билет на игру. Гостевого сектора на дерби не будет согласно регламенту РПЛ.

«Перед матчем ЦСКА — “Спартак”, который состоится 13 сентября на ВЭБ Арене, в интернете появилась информация, что для болельщиков гостей выделен сектор 517, куда будут направляться зрители с атрибутикой команды соперника. ПФК ЦСКА заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Как и сообщалось ранее, гостевого сектора не будет в соответствии с санитарным регламентом РПЛ», — говорится в заявлении на сайте «армейцев».