«Пока кардинально на игру не влияет». Экс-футболист ЦСКА — о переходе Зайнутдинова

Источник: РИА "Новости"

Бывший защитник московских ЦСКА и «Спартака» Евгений Бушманов в интервью «Советскому спорту» оценил переход казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в стан армейцев.

ЦСКА (Москва) Все о команде

— Как Вам многочисленные новички ЦСКА?

— Пока сложно говорить. Бруно Фукс сразу травмировался. Адольфо Гайч тяжело осваивается в российском чемпионате. Чидера Эджуке еще не вписан в команду. Бахтиер Зайнутдинов тоже пока кардинально на игру не влияет. Но в перспективе эти приобретения, конечно, могут повысить потенциал ЦСКА. Давайте подождем.

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Напомним, о переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем.