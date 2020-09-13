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16:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Пока кардинально на игру не влияет». Экс-футболист ЦСКА — о переходе Зайнутдинова

Сегодня команда казахстанца сыграет со «Спартаком».

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Источник: РИА "Новости"

Бывший защитник московских ЦСКА и «Спартака» Евгений Бушманов в интервью «Советскому спорту» оценил переход казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в стан армейцев.

ЦСКА (Москва)

— Как Вам многочисленные новички ЦСКА?

— Пока сложно говорить. Бруно Фукс сразу травмировался. Адольфо Гайч тяжело осваивается в российском чемпионате. Чидера Эджуке еще не вписан в команду. Бахтиер Зайнутдинов тоже пока кардинально на игру не влияет. Но в перспективе эти приобретения, конечно, могут повысить потенциал ЦСКА. Давайте подождем.

Спартак (Москва)

Напомним, о переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем.

Сегодня, 13 сентября, ЦСКА на стадионе «ВЭБ-Арена» примет «Спартак». Начало — в 22:00 по времени Нур-Султана.

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