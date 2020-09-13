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19:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч «Ротор» — «Краснодар» отменен из-за COVID-19 в волгоградском клубе

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ротором», в составе которого выявлены случаи заболевания COVID-19, и «Краснодаром» не состоится, сообщается в канале РПЛ в Telegram.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча седьмого тура чемпионата России по футболу должна была пройти в воскресенье в Волгограде. В субботу стало известно, что по итогам проведенного тестирования у семи футболистов «Ротора» выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. Они изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей. В воскресенье были выявлены новые случаи заболевания в волгоградском клубе.

«По состоянию на 17:45 Российская премьер-лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ “Ротор” — “Краснодар” не состоится», — говорится в сообщении.

В конце июля клубы РПЛ проголосовали за внесение дополнений в регламент чемпионата России. С сезона-2020/21 переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 не должны осуществляться.

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