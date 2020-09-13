Матч «Ротор» — «Краснодар» отменен из-за COVID-19 в волгоградском клубе
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Матч Российской
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Матч Российской
Встреча седьмого тура чемпионата России по футболу должна была пройти в воскресенье в Волгограде. В субботу стало известно, что по итогам проведенного тестирования у семи футболистов «Ротора» выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. Они изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей. В воскресенье были выявлены новые случаи заболевания в волгоградском клубе.
«По состоянию на 17:45 Российская
В конце июля клубы РПЛ проголосовали за внесение дополнений в регламент чемпионата России. С сезона-2020/21 переносы матчей