Матч «Ротор» — «Краснодар» отменен из-за COVID-19 в волгоградском клубе

Источник: РИА "Новости"

Встреча седьмого тура чемпионата России по футболу должна была пройти в воскресенье в Волгограде. В субботу стало известно, что по итогам проведенного тестирования у семи футболистов «Ротора» выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. Они изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей. В воскресенье были выявлены новые случаи заболевания в волгоградском клубе.

«По состоянию на 17:45 Российская премьер-лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ “Ротор” — “Краснодар” не состоится», — говорится в сообщении.