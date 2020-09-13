Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Велес
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Уэска
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Спартак
21
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Нант
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Спартак-2
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Вальядолид
Реал Сосьедад
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Брест
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Ланс
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Ренн
24
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
42
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Бромвич Альбион
Лестер
03
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Чайка
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Бетис
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Лилль
Метц
10
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
18:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин попал в заявку «Спартака» на дерби с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин попал в заявку москвичей на дерби с ЦСКА, которое пройдет в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Форвард начнет игру на скамейке запасных. В основном составе у красно-белых выйдут Александр Максименко, Георгий Джкия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

У красно-синих в стартовом составе оказались Игорь Акинфеев, Вадим Карпов, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Константин Кучаев, Никола Влашич и Федор Чалов.

Матч пройдет в воскресенье, 19 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». Нападающий пока не провел за новый клуб ни одного матча из-за травмы. Накануне дерби форвард вернулся к тренировкам в общей группе.

 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Локомотив» согласовал размер зарплаты с экс-игроком «Ювентуса»
Матч «Ротор» — «Краснодар» отменен
Две аварии с семью разбитыми машинами. Дикий Гран-при Тосканы
«Лестер» начал сезон с разгрома новичка АПЛ
ФК «Сочи» заключил мировое соглашение с чемпионом мира
«Металлург» победил в матче регулярного чемпионата КХЛ
Источник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Интера»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь