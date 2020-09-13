Кокорин попал в заявку «Спартака» на дерби с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин попал в заявку москвичей на дерби с ЦСКА, которое пройдет в рамках седьмого тура Российской
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин попал в заявку москвичей на дерби с ЦСКА, которое пройдет в рамках седьмого тура Российской
Форвард начнет игру на скамейке запасных. В основном составе у
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Матч пройдет в воскресенье, 19 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». Нападающий пока не провел за новый клуб ни одного матча