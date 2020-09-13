Кокорин попал в заявку «Спартака» на дерби с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Форвард начнет игру на скамейке запасных. В основном составе у красно-белых выйдут Александр Максименко, Георгий Джкия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

У красно-синих в стартовом составе оказались Игорь Акинфеев, Вадим Карпов, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Константин Кучаев, Никола Влашич и Федор Чалов.

Матч пройдет в воскресенье, 19 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.