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19:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Спартак» интересуется 31-летним экс-игроком «Интера» Скелотто

«Спартак» может побороться за полузащитника Эсекиэля Скелотто, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Источник: Спорт-Экспресс

На данный момент 31-летний итальянец аргентинского происхождения находится в статусе свободного агента.

Помимо «Спартака», к нему проявляют интерес турецкие «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк». Однако сам Скелотто хочет вернуться в Италию, приоритетным вариантом для него называется «Кальяри».

Ранее Скелотто выступал за итальянские «Чезену», «Аталанту», «Интер», «Сассуоло», «Парму», «Кьево», а также португальский «Спортинг» и английский «Брайтон».

В 2012 году Скелотто провел один матч за сборную Италии.

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