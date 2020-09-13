Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Велес
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Уэска
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Спартак
21
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Нант
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Спартак-2
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Вальядолид
Реал Сосьедад
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Брест
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Ланс
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Ренн
24
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
42
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Бромвич Альбион
Лестер
03
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Чайка
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Бетис
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Лилль
Метц
10
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
18:45 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» победил «Динамо» в матче РПЛ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Казанский «Рубин» обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0 в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 31-й минуте с пенальти забил сербский нападающий Джордже Деспотович. На 52-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий «Динамо» Николай Комличенко. В компенсированное время за второе предупреждение были удалены корейский полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом и защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк. «Рубин» не совершил ни одного фола в первые 45 минут.

В первом тайме повреждение получил 19-летний полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, игрок не сумел самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо Кварацхелии на 43-й минуте вышел Солтмурад Бакаев. Во второй половине игры травмировался полузащитник «Динамо» Шарль Каборе, он не смог продолжить встречу после столкновения с полузащитником «Рубина» Денисом Макаровым. Каборе заменил хорват Никола Моро, он провел второй матч за московский клуб.

Ворота «Рубина» в матче с «Динамо» защищал рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионатах России Никита Медведев.

Медведев перешел в «Рубин» летом нынешнего года из московского «Локомотива». Последний раз голкипер выходил на поле 2 ноября 2017 года, тогда «Локомотив» проиграл молдавскому «Шерифу» (1:2) в Лиге Европы.

«Рубин» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Динамо» идет пятым, имея в активе столько же очков. В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 20 сентября примут столичный «Спартак», а 16 сентября в гостях встретятся с новороссийским «Черноморцем» в рамках группового этапа Бетсити — Кубка России. «Динамо» в восьмом туре РПЛ 21 сентября примет грозненский «Ахмат», а 17 сентября в гостях встретится с грузинским «Динамо» (Тбилиси) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
«Локомотив» согласовал размер зарплаты с экс-игроком «Ювентуса»
Матч «Ротор» — «Краснодар» отменен
Две аварии с семью разбитыми машинами. Дикий Гран-при Тосканы
«Лестер» начал сезон с разгрома новичка АПЛ
ФК «Сочи» заключил мировое соглашение с чемпионом мира
«Металлург» победил в матче регулярного чемпионата КХЛ
Источник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Интера»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь