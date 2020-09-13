«Рубин» победил «Динамо» в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 31-й минуте с пенальти забил сербский нападающий Джордже Деспотович. На 52-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий «Динамо» Николай Комличенко. В компенсированное время за второе предупреждение были удалены корейский полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом и защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк. «Рубин» не совершил ни одного фола в первые 45 минут.

В первом тайме повреждение получил 19-летний полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, игрок не сумел самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо Кварацхелии на 43-й минуте вышел Солтмурад Бакаев. Во второй половине игры травмировался полузащитник «Динамо» Шарль Каборе, он не смог продолжить встречу после столкновения с полузащитником «Рубина» Денисом Макаровым. Каборе заменил хорват Никола Моро, он провел второй матч за московский клуб.

Ворота «Рубина» в матче с «Динамо» защищал рекордсмен по продолжительности сухой серии в чемпионатах России Никита Медведев.

Медведев перешел в «Рубин» летом нынешнего года из московского «Локомотива». Последний раз голкипер выходил на поле 2 ноября 2017 года, тогда «Локомотив» проиграл молдавскому «Шерифу» (1:2) в Лиге Европы.