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20:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий назвал характер травмы Кварацхелии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ (1:0) прокомментировал состояние полузащитника Хвичи Кварацхелии, который в конце первого тайма был заменен.

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Источник: Спорт-Экспресс

19-летнего игрока унесли с поля на носилках.

— У него сотрясение и повреждение носа. Степень тяжести сотрясения и то, есть ли перелом носа, пока сказать нельзя. Но он ходит, всех узнает, так что сотрясение не тяжелое. (Дмитрий Гирин).

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