Фанаты ЦСКА припомнили Газизову и Кокорину высказывания о «Спартаке»
Фанаты ЦСКА на матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» вывесили на трибунах баннеры, посвященные форварду Александру Кокорину и гендиректору
Фанаты ЦСКА на матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» вывесили на трибунах баннеры, посвященные форварду Александру Кокорину и гендиректору
— Смешно, когда уфимец на домашних матчах более за
Эту фразу Газизов произнес в должности гендиректора «Уфы».
— Ни за какие деньги не перешел бы в «Спартак» © Кокорин.
Об этом Кокорин заявлял, когда был игроком «Динамо» в 2013 году.
— Честь не продается и не покупается!