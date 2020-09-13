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21:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фанаты ЦСКА припомнили Газизову и Кокорину высказывания о «Спартаке»

Фанаты ЦСКА на матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» вывесили на трибунах баннеры, посвященные форварду Александру Кокорину и гендиректору красно-белых Шамилю Газизову.

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— Смешно, когда уфимец на домашних матчах более за какой-то нахрен «Спартак» © Газизов.

Эту фразу Газизов произнес в должности гендиректора «Уфы».

— Ни за какие деньги не перешел бы в «Спартак» © Кокорин.

Об этом Кокорин заявлял, когда был игроком «Динамо» в 2013 году.

— Честь не продается и не покупается!

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Первый тайм: 2:1
Спартак
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Источник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Интера»
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