«Матч Премьер» извинился перед зрителями за сбой трансляции ЦСКА — «Спартак»
Телеканал «Матч Премьер» в своем Instagram опубликовал заявление в связи со сбоем трансляции матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Телеканал «Матч Премьер» в своем Instagram опубликовал заявление в связи со сбоем трансляции матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Ранее многие зрители в соцсетях жаловались на неполадки в работе приложения.
«Друзья, к сожалению серверы не выдержали нагрузки и некоторые из вас пропустили 40 минут 1-го тайма ЦСКА — “Спартак”. Мы понимаем, что ничем не заменить почти тайм, пропущенный в дерби, и мы приложим все усилия, для того что бы количество технических сбоев стремилось к нулю. Мы очень хотим компенсировать вам неудобства. 1. Все пользователи с действующей