ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» в матче чемпионата России по футболу

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В составе победителей голы забили Хёрдур Магнуссон (30-я минута), Никола Влашич (45+1) и Чидера Эджуке (90+2). У проигравших отличился Эсекьель Понсе (11). В составе «Спартака» дебютный матч провел нападающий Александр Кокорин, который вышел на поле на 57-й минуте, заменив Зелимхана Бакаева.

ЦСКА провел пятый матч со «Спартаком» на «ВЭБ-Арене». Дебютная встреча команд на этом стадионе завершилась победой красно-белых со счетом 2:1, она прошла 30 апреля 2017 года. После той игры красно-синие в домашних матчах со спартаковцами одержали две победы (2:1 и 2:0) и один раз сыграли вничью (1:1).

Лучшим бомбардиром в истории дерби на «ВЭБ-Арене» является хорватский полузащитник Влашич, на счету которого теперь четыре мяча в ворота «Спартака».

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи матчах. ЦСКА поднялся на четвертую строчку, имея в активе 13 очков после семи встреч.