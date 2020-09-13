ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный «Спартак» со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный «Спартак» со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф — Российской
В составе победителей голы забили Хёрдур Магнуссон (30-я минута), Никола Влашич (45+1) и Чидера Эджуке (90+2). У проигравших отличился Эсекьель Понсе (11). В составе «Спартака» дебютный матч провел нападающий Александр Кокорин, который вышел на поле на 57-й минуте, заменив Зелимхана Бакаева.
ЦСКА провел пятый матч со «Спартаком» на «ВЭБ-Арене». Дебютная встреча команд на этом стадионе завершилась победой
«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи матчах. ЦСКА поднялся на четвертую строчку, имея в активе 13 очков после семи встреч.
В следующем туре ЦСКА 20 сентября в гостях встретится с «Уфой». «Спартак» в этот же день на выезде сыграет с казанским «Рубином», а 16 сентября в рамках группового этапа Бетсити — Кубка России встретится с московской «Родиной», гостевая для