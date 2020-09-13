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11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
21:07 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный «Спартак» со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

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В составе победителей голы забили Хёрдур Магнуссон (30-я минута), Никола Влашич (45+1) и Чидера Эджуке (90+2). У проигравших отличился Эсекьель Понсе (11). В составе «Спартака» дебютный матч провел нападающий Александр Кокорин, который вышел на поле на 57-й минуте, заменив Зелимхана Бакаева.

ЦСКА провел пятый матч со «Спартаком» на «ВЭБ-Арене». Дебютная встреча команд на этом стадионе завершилась победой красно-белых со счетом 2:1, она прошла 30 апреля 2017 года. После той игры красно-синие в домашних матчах со спартаковцами одержали две победы (2:1 и 2:0) и один раз сыграли вничью (1:1).

Лучшим бомбардиром в истории дерби на «ВЭБ-Арене» является хорватский полузащитник Влашич, на счету которого теперь четыре мяча в ворота «Спартака».

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи матчах. ЦСКА поднялся на четвертую строчку, имея в активе 13 очков после семи встреч.

В следующем туре ЦСКА 20 сентября в гостях встретится с «Уфой». «Спартак» в этот же день на выезде сыграет с казанским «Рубином», а 16 сентября в рамках группового этапа Бетсити — Кубка России встретится с московской «Родиной», гостевая для красно-белых встреча по договоренности клубов пройдет на «Открытие-Арене».

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Источник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Интера»
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