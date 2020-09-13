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11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
21:44 (мск), источник: Sport24

ЦСКА роскошно перевернул дерби: снова заставил ошибиться Максименко, Влашич — король, у Эджуке матч мечты

Не спас даже Кокорин.

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«Спартак» роскошно начал дерби — в стартовые 11 минут мы увидели тотальное доминирование банды Тедеско. Под ЦСКА Доменико снова ротировал атаку: Соболев, забивший «Арсеналу» и выходивший в связке Ларссоном два тура подряд, присел в запас. Там же остался Кокорин, которые впервые после травмы попал в заявку.

Ставка на высокий прессинг и мощнейшее давление с первых минут сработали идеально: ЦСКА вжался в штрафную, чудом не остался без Карпова, который снес Джордана при выходе один на один, и быстро пропустил. Бакаев выбрался из-под давления в центре и зачерпнул в штрафную, где Понсе сотворил магию. Третий (и самый красивый) гол аргентинца в сезоне — казалось, у ЦСКА огромные проблемы.

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Пару месяцев назад ЦСКА тоже быстро пропустил от «Зенита» и моментально поплыл: «Питер» легко накидал еще три гола, а Гончаренко сбежал в Минск. За лето команда прилично прокачалась и теперь реагирует на удары гораздо хладнокровнее. В важнейшем матче «армейцы» сначала вернули мяч, затем — территорию и надавили на самую уязвимую точку «Спартака» — стандарты. Заодно вскрыли новую фобию: Максименко роскошно проводит матчи любой сложности, но в дерби привозит уже второй раз. В июне пропустил от Влашича, сейчас не спас после удара Магнуссона.

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Для ЦСКА все тут же мог перечеркнуть пенальти на Айртоне, но вместо точки Карасев дождался VAR и достал желтую. Тедеско был в ярости, но вместо 1:2 «армейцы» спокойно продолжили давить и успели перевернуть дерби до перерыва. Король камбэка — Влашич: хорват эффектно разогнал победную контратаку, прокинув между ног Умярову, рванул в штрафную и двинул под перекладину, хотя за секунду до этого накрутил всех так быстро, что потерял щиток.

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В начале второго тайма «Спартак» продолжал терпеть. ЦСКА давил, как будто не остывал в раздевалке, и Тедеско тут же освежил атаку: подуставшего Понсе заменил могучий Соболев, Бакаев позволил дебютировать Кокорину. А Урунов выскочил вместо Умярова. Игра стабилизировалась, но точно не за счет свежести и плана Б Тедеско. Гончаренко тоже освежил состав, использовав четыре из пяти замен, и отодвинул команду чуть глубже — прессинговать «Спартак» у их штрафной уже не требовалось, силы были нужны на концовку.

Теневой герой дерби — Акинфеев. В ключевой момент Игорь потащил убийственный выстрел Джикии, который смял Влашича и пульную под штангу; поднялся и пробежал метров 15, чтобы наорать на Карпова, не успевшего накрыть удар. Выглядело так страшно, что до финального свистка оборона ЦСКА отыграла просто безупречно.

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В концовке ЦСКА очень помог Эджуке. Как и с «Ахматом», страйкер снова вышел на 25 минут и был максимально полезен: цеплялся за мячи, освобождал зоны и на рывках отнимал последние силы у защитников. А в добавленное время прикончил «Спартак», забив первый мяч в России. И сразу — в дерби, которое ЦСКА выиграл с большим трудом (не сломаться после такого начала «Спартака» и исполнить настолько качественный камбэк — реально непросто), но абсолютно по делу.

У нас один гол на семь моментов. А ЦСКА пять раз попал в створ и забил трижды. Нам не хватает агрессивности в финальной стадии. Мы забили один и подарили два сопернику. Постоянно об этом говорим, делаем работу над ошибками, но снова их совершаем. Я очень разочарован.
Доменико Тедеско — после дерби
ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
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Источник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Интера»
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