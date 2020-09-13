Тедеско: «Спартак» старается аккуратно вводить в игровой ритм футболиста Кокорина

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В воскресенье «Спартак» в гостях проиграл ЦСКА в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Кокорин дебютировал в составе красно-белых, выйдя на замену на 56-й минуте.

«Нет места креативу в обороне, все должны выполнять свою работу, — сказал Тедеско. — Когда пропустили гол с углового, один или два наших игрока упустили соперника. Мы работаем над ошибками, но, к сожалению, еще их допускаем».

«В плане тактики основная задача была высоко прессинговать. Понсе сегодня заменили, потому что он недавно оправился после травмы. Это касается и Кокорина, стараемся вводить его в игровой ритм аккуратно», — добавил специалист.