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22:55 (мск), источник: ТАСС

Тедеско: «Спартак» старается аккуратно вводить в игровой ритм футболиста Кокорина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского «Спартака» старается аккуратно вводить в игровой ритм футболиста команды Александра Кокорина. Об этом в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

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В воскресенье «Спартак» в гостях проиграл ЦСКА в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Кокорин дебютировал в составе красно-белых, выйдя на замену на 56-й минуте.

«Нет места креативу в обороне, все должны выполнять свою работу, — сказал Тедеско. — Когда пропустили гол с углового, один или два наших игрока упустили соперника. Мы работаем над ошибками, но, к сожалению, еще их допускаем».

«В плане тактики основная задача была высоко прессинговать. Понсе сегодня заменили, потому что он недавно оправился после травмы. Это касается и Кокорина, стараемся вводить его в игровой ритм аккуратно», — добавил специалист.

«Спартак» после семи туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 14 очков. В восьмом туре подопечные Тедеско 20 сентября в гостях сыграют с казанским «Рубином».

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
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