Газизов: «Спартак» не готов продавать Кокорина в «Рому»
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» не готов продавать в итальянскую «Рому» футболиста команды Александра Кокорина. Об этом журналистам сообщил генеральный директор
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» не готов продавать в итальянскую «Рому» футболиста команды Александра Кокорина. Об этом журналистам сообщил генеральный директор
8 сентября итальянский журналист Николо Скира сообщил о том, что Кокорин может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, интерес к игроку «Спартака» проявляет «Рома».
«Увидим оффер, будем разговаривать, может, он есть, я не знаю. Я не готов продавать, эта работа любит определенную тишину. Допускаю ли, что Кокорин может уйти, сыграв
В воскресенье Кокорин дебютировал в составе «Спартака», выйдя на замену в игре седьмого тура Тинькофф Российской