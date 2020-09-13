Газизов: «Спартак» не готов продавать Кокорина в «Рому»

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8 сентября итальянский журналист Николо Скира сообщил о том, что Кокорин может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, интерес к игроку «Спартака» проявляет «Рома».

«Увидим оффер, будем разговаривать, может, он есть, я не знаю. Я не готов продавать, эта работа любит определенную тишину. Допускаю ли, что Кокорин может уйти, сыграв чуть-чуть? В этой жизни я допускаю все, по Кокорину предложение может быть, и, наверное, оно есть», — сказал Газизов.