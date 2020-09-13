«Сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами». Газизов, Тедеско и Гончаренко — после дерби
Самые острые цитаты о победе ЦСКА над «Спартаком».
Самые острые цитаты о победе ЦСКА над «Спартаком».
Sport24 собрал главные цитаты после дерби, в котором ЦСКА классно разобрал «Спартак» — 3:1.
— На первый взгляд, был очень качественный матч в нашем исполнении. Было два разных тайма, но мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не утратили качество после пропущенного гола и смогли переломить ситуацию. Потом перешли на игру с быстрыми атаками и забили третий.
Мы немного видоизменили нашу схему, прессинг и расположение игроков, чтобы больше сил сохранялось к концу матча. Когда начнутся еврокубки, нам будет сложнее. Зато теперь мы имеем в составе Эджуке. Он может зацепиться за любой мяч, атакует на высокой скорости.
— Понимаю, что вы болеете за другую сборную, но могли бы уговорить Акинфеева вернуться в сборную России?
— На самом деле, я болею за несколько сборных, поэтому если Игорь решил, то мы будем только за. Я его понимаю, и мы должны уважать его решение. Главное, чтобы здоровье позволяло.
— Почему сделали выбор в пользу Карпова, а не Васина?
— Стоял выбор, но у Васина было легкое недомогание. Решили выпустить здорового Карпова. У него много матчей на высоком уровне за спиной, риска не было.
— Вышли также Марадишвили и Тикнизян. Как оцените их сегодня?
— У нас сейчас такая широкая скамейка, что позволяет проводить ротацию. Если выходят Карпов, Марадишвили и Тикнизян, значит, они это заслуживают. Рад, что наши воспитанники приносят очень много пользы.
— Поздравляю ЦСКА с победой, — сказал коуч «Спартака». — Начали матч хорошо, прессинговали и владели мячом. Много атаковали, логичным завершением был первый гол. После этого пропустили два простых гола. Первый — с углового. При стандартах нужно просто делать свою работу, нет места креативу. Но, к сожалению, упустили игрока ЦСКА.
В конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу — и я не знаю, зачем так быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, потеря, контратака и второй гол. На этом исход матча был определен. Во втором тайме пытались забить, сравнять счет и открылись в обороне, пропустив третий в самой концовке.
У нас один гол на семь моментов. У Понсе были хорошие подходы. А ЦСКА пять раз попал в створ и забил три гола. Неважно, что ты контролируешь мяч. Нет, я, конечно, рад этому, но куда важнее забивать мячи. Нам не хватает агрессивности в финальной стадии. Мы забили гол и подарили два сопернику. Мы постоянно об этом говорим, делаем работу над ошибками, но снова их совершаем. Я очень разочарован результатом.
— Почему выпустили в нападении именно такую связку?
— У нас много нападающих. Каждый раз спрашиваете, почему так, а не иначе. У нас большой выбор нападающих, мы должны
— Как оцените дебют Кокорина?
— Я рад, что он наконец вернулся в строй после перерыва в 1,5 месяца. Поэтому он оказался в заявке и вышел. Ему было важно как можно быстрее вернуться в строй и набрать ритм. Новым игрокам непросто без традиционного летнего сбора, но он сможет быстро влиться в команду и набрать хорошую форму. Кокорин — очень сильный игрок.
— Не поздно ли выпустили Урунова?
— Умяров не устал. Ни в коем случае. Мы контролировали игру и состояние игроков. У него были силы, он по ходу их восстанавливал. Причина выхода Урунова — мы хотели усилить атаку. Поэтому же вышли Соболев и Кокорин. Хотели освежить атаку.
— Не кажется, что
— У Максименко вторая ошибка в дерби подряд. Почему?
— Это не проблема. Мяч летел на короткой дистанции, такое бывает. Обычный игровой момент, никакой ошибки. Но я всегда буду защищать своих вратарей. Вратарь — это самая тяжелая работа на поле.
— Дерби получилось. Матч был интересным и захватывающим. Эмоции не самые хорошие, потому что мы проиграли. Но я зашел в раздевалку и сказал: ребята, эта игра сделает нас чемпионами, если мы пройдем, то будем двигаться вперед.
Я вижу изменения. Возможно, они не такие мощные, но есть сдвиги в игре, и в отношении, и в других аспектах. Попрошу болельщиков потерпеть. Сейчас сложный момент, команда заслуживает того, чтобы ее хвалили. Ребята хотели победить, но не получилось.
Не хочу ничего говорить про судейство. Мощных ошибок в дерби не было, мне игра понравилась. Хотя рука была в эпизоде с третьим голом была. В следующий раз нам повезет больше.
Кокорин? В такую игру входить всегда тяжело. Сегодня результат неудовлетворительный. Команда пыталась
Футбол не состоит из трансферов. Футбол состоит из других вещей. Естественно, нам бы хотелось
Пока нас не будут уважать, пока к нам не будут относиться не как к аборигенам, пока мы не изменим эту ситуацию — так будет происходить. Сейчас надо терпеть, сейчас надо гнуть свою линию, и мы будем стараться это делать. Я не скажу, что это может получиться только у меня или у моей команды, но мы будем гнуть линию.
Мы ведем переговоры. Значит,