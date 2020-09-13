«Сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами». Газизов, Тедеско и Гончаренко — после дерби

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Sport24 собрал главные цитаты после дерби, в котором ЦСКА классно разобрал «Спартак» — 3:1.

Как перестроился ЦСКА после гола Понсе? Объясняет Виктор Гончаренко

— На первый взгляд, был очень качественный матч в нашем исполнении. Было два разных тайма, но мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не утратили качество после пропущенного гола и смогли переломить ситуацию. Потом перешли на игру с быстрыми атаками и забили третий.

Мы немного видоизменили нашу схему, прессинг и расположение игроков, чтобы больше сил сохранялось к концу матча. Когда начнутся еврокубки, нам будет сложнее. Зато теперь мы имеем в составе Эджуке. Он может зацепиться за любой мяч, атакует на высокой скорости.

— Понимаю, что вы болеете за другую сборную, но могли бы уговорить Акинфеева вернуться в сборную России?

— На самом деле, я болею за несколько сборных, поэтому если Игорь решил, то мы будем только за. Я его понимаю, и мы должны уважать его решение. Главное, чтобы здоровье позволяло.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFFkzyzjY8M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFFkzyzjY8M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFFkzyzjY8M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-13T18:40:17+00:00">13 Сен 2020 в 11:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему сделали выбор в пользу Карпова, а не Васина?

— Стоял выбор, но у Васина было легкое недомогание. Решили выпустить здорового Карпова. У него много матчей на высоком уровне за спиной, риска не было.

— Вышли также Марадишвили и Тикнизян. Как оцените их сегодня?

— У нас сейчас такая широкая скамейка, что позволяет проводить ротацию. Если выходят Карпов, Марадишвили и Тикнизян, значит, они это заслуживают. Рад, что наши воспитанники приносят очень много пользы.

Тедеско не устраивает результативность «Спартака»: «У нас один гол на семь моментов»

— Поздравляю ЦСКА с победой, — сказал коуч «Спартака». — Начали матч хорошо, прессинговали и владели мячом. Много атаковали, логичным завершением был первый гол. После этого пропустили два простых гола. Первый — с углового. При стандартах нужно просто делать свою работу, нет места креативу. Но, к сожалению, упустили игрока ЦСКА.

В конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу — и я не знаю, зачем так быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, потеря, контратака и второй гол. На этом исход матча был определен. Во втором тайме пытались забить, сравнять счет и открылись в обороне, пропустив третий в самой концовке.

У нас один гол на семь моментов. У Понсе были хорошие подходы. А ЦСКА пять раз попал в створ и забил три гола. Неважно, что ты контролируешь мяч. Нет, я, конечно, рад этому, но куда важнее забивать мячи. Нам не хватает агрессивности в финальной стадии. Мы забили гол и подарили два сопернику. Мы постоянно об этом говорим, делаем работу над ошибками, но снова их совершаем. Я очень разочарован результатом.

— Почему выпустили в нападении именно такую связку?

— У нас много нападающих. Каждый раз спрашиваете, почему так, а не иначе. У нас большой выбор нападающих, мы должны что-то менять. Соболев недавно вернулся из сборной, где не получил ни минуты, а Понсе тренировался в общей группе, хорошо и агрессивно себя показывал, прессинговал. Сегодняшняя игра показала правильный выбор в пользу Понсе. Он хорошо атаковал и забил. Хорошо, что футболисты постоянно осложняют нам выбор стартового состава своей конкуренцией.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFFc252oOSS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFFc252oOSS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFFc252oOSS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-13T17:30:48+00:00">13 Сен 2020 в 10:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как оцените дебют Кокорина?

— Я рад, что он наконец вернулся в строй после перерыва в 1,5 месяца. Поэтому он оказался в заявке и вышел. Ему было важно как можно быстрее вернуться в строй и набрать ритм. Новым игрокам непросто без традиционного летнего сбора, но он сможет быстро влиться в команду и набрать хорошую форму. Кокорин — очень сильный игрок.

— Не поздно ли выпустили Урунова?

— Умяров не устал. Ни в коем случае. Мы контролировали игру и состояние игроков. У него были силы, он по ходу их восстанавливал. Причина выхода Урунова — мы хотели усилить атаку. Поэтому же вышли Соболев и Кокорин. Хотели освежить атаку.

— Не кажется, что из-за отсутствия трансферов нет возможности пускать игроков, которые делают результат?— Много было сказано. Я не тот человек, который будет жаловаться и искать виноватых. Мы делаем свою работу, я доволен составом и верю в ребят.

— У Максименко вторая ошибка в дерби подряд. Почему?

— Это не проблема. Мяч летел на короткой дистанции, такое бывает. Обычный игровой момент, никакой ошибки. Но я всегда буду защищать своих вратарей. Вратарь — это самая тяжелая работа на поле.

Газизов — о будущем Кокорина, судействе и неожиданном итоге дерби

— Дерби получилось. Матч был интересным и захватывающим. Эмоции не самые хорошие, потому что мы проиграли. Но я зашел в раздевалку и сказал: ребята, эта игра сделает нас чемпионами, если мы пройдем, то будем двигаться вперед.

Я вижу изменения. Возможно, они не такие мощные, но есть сдвиги в игре, и в отношении, и в других аспектах. Попрошу болельщиков потерпеть. Сейчас сложный момент, команда заслуживает того, чтобы ее хвалили. Ребята хотели победить, но не получилось.

Не хочу ничего говорить про судейство. Мощных ошибок в дерби не было, мне игра понравилась. Хотя рука была в эпизоде с третьим голом была. В следующий раз нам повезет больше.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HR3nx5wAbVg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кокорин? В такую игру входить всегда тяжело. Сегодня результат неудовлетворительный. Команда пыталась что-то сделать, но не получилось. С Кокориным все будет нормально. Предложение по нему? Увидим оффер — будем разговаривать. Я ничего не готов продавать, эта работа любит тишину. Да, предложение есть. В этой жизни я допускаю абсолютно все.

Футбол не состоит из трансферов. Футбол состоит из других вещей. Естественно, нам бы хотелось что-то сделать. Но по телевизору покупать игроков абы как… Вы знаете, я не играю в FIFA. Я профессионал и профессионально отношусь к этому моменту. Еще раз повторюсь — больше переплат не будет, пока я здесь.

Пока нас не будут уважать, пока к нам не будут относиться не как к аборигенам, пока мы не изменим эту ситуацию — так будет происходить. Сейчас надо терпеть, сейчас надо гнуть свою линию, и мы будем стараться это делать. Я не скажу, что это может получиться только у меня или у моей команды, но мы будем гнуть линию.