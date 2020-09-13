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23:17 (мск), источник: Sport24

«Сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами». Газизов, Тедеско и Гончаренко — после дерби

Самые острые цитаты о победе ЦСКА над «Спартаком».

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Sport24 собрал главные цитаты после дерби, в котором ЦСКА классно разобрал «Спартак» — 3:1.

Как перестроился ЦСКА после гола Понсе? Объясняет Виктор Гончаренко

— На первый взгляд, был очень качественный матч в нашем исполнении. Было два разных тайма, но мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не утратили качество после пропущенного гола и смогли переломить ситуацию. Потом перешли на игру с быстрыми атаками и забили третий.

Мы немного видоизменили нашу схему, прессинг и расположение игроков, чтобы больше сил сохранялось к концу матча. Когда начнутся еврокубки, нам будет сложнее. Зато теперь мы имеем в составе Эджуке. Он может зацепиться за любой мяч, атакует на высокой скорости.

— Понимаю, что вы болеете за другую сборную, но могли бы уговорить Акинфеева вернуться в сборную России?

— На самом деле, я болею за несколько сборных, поэтому если Игорь решил, то мы будем только за. Я его понимаю, и мы должны уважать его решение. Главное, чтобы здоровье позволяло.

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— Почему сделали выбор в пользу Карпова, а не Васина?

— Стоял выбор, но у Васина было легкое недомогание. Решили выпустить здорового Карпова. У него много матчей на высоком уровне за спиной, риска не было.

— Вышли также Марадишвили и Тикнизян. Как оцените их сегодня?

— У нас сейчас такая широкая скамейка, что позволяет проводить ротацию. Если выходят Карпов, Марадишвили и Тикнизян, значит, они это заслуживают. Рад, что наши воспитанники приносят очень много пользы.

Тедеско не устраивает результативность «Спартака»: «У нас один гол на семь моментов»

— Поздравляю ЦСКА с победой, — сказал коуч «Спартака». — Начали матч хорошо, прессинговали и владели мячом. Много атаковали, логичным завершением был первый гол. После этого пропустили два простых гола. Первый — с углового. При стандартах нужно просто делать свою работу, нет места креативу. Но, к сожалению, упустили игрока ЦСКА.

В конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу — и я не знаю, зачем так быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, потеря, контратака и второй гол. На этом исход матча был определен. Во втором тайме пытались забить, сравнять счет и открылись в обороне, пропустив третий в самой концовке.

У нас один гол на семь моментов. У Понсе были хорошие подходы. А ЦСКА пять раз попал в створ и забил три гола. Неважно, что ты контролируешь мяч. Нет, я, конечно, рад этому, но куда важнее забивать мячи. Нам не хватает агрессивности в финальной стадии. Мы забили гол и подарили два сопернику. Мы постоянно об этом говорим, делаем работу над ошибками, но снова их совершаем. Я очень разочарован результатом.

— Почему выпустили в нападении именно такую связку?

— У нас много нападающих. Каждый раз спрашиваете, почему так, а не иначе. У нас большой выбор нападающих, мы должны что-то менять. Соболев недавно вернулся из сборной, где не получил ни минуты, а Понсе тренировался в общей группе, хорошо и агрессивно себя показывал, прессинговал. Сегодняшняя игра показала правильный выбор в пользу Понсе. Он хорошо атаковал и забил. Хорошо, что футболисты постоянно осложняют нам выбор стартового состава своей конкуренцией.

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— Как оцените дебют Кокорина?

— Я рад, что он наконец вернулся в строй после перерыва в 1,5 месяца. Поэтому он оказался в заявке и вышел. Ему было важно как можно быстрее вернуться в строй и набрать ритм. Новым игрокам непросто без традиционного летнего сбора, но он сможет быстро влиться в команду и набрать хорошую форму. Кокорин — очень сильный игрок.

— Не поздно ли выпустили Урунова?

— Умяров не устал. Ни в коем случае. Мы контролировали игру и состояние игроков. У него были силы, он по ходу их восстанавливал. Причина выхода Урунова — мы хотели усилить атаку. Поэтому же вышли Соболев и Кокорин. Хотели освежить атаку.

— Не кажется, что из-за отсутствия трансферов нет возможности пускать игроков, которые делают результат?— Много было сказано. Я не тот человек, который будет жаловаться и искать виноватых. Мы делаем свою работу, я доволен составом и верю в ребят.

— У Максименко вторая ошибка в дерби подряд. Почему?

— Это не проблема. Мяч летел на короткой дистанции, такое бывает. Обычный игровой момент, никакой ошибки. Но я всегда буду защищать своих вратарей. Вратарь — это самая тяжелая работа на поле.

Газизов — о будущем Кокорина, судействе и неожиданном итоге дерби

— Дерби получилось. Матч был интересным и захватывающим. Эмоции не самые хорошие, потому что мы проиграли. Но я зашел в раздевалку и сказал: ребята, эта игра сделает нас чемпионами, если мы пройдем, то будем двигаться вперед.

Я вижу изменения. Возможно, они не такие мощные, но есть сдвиги в игре, и в отношении, и в других аспектах. Попрошу болельщиков потерпеть. Сейчас сложный момент, команда заслуживает того, чтобы ее хвалили. Ребята хотели победить, но не получилось.

Не хочу ничего говорить про судейство. Мощных ошибок в дерби не было, мне игра понравилась. Хотя рука была в эпизоде с третьим голом была. В следующий раз нам повезет больше.

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Кокорин? В такую игру входить всегда тяжело. Сегодня результат неудовлетворительный. Команда пыталась что-то сделать, но не получилось. С Кокориным все будет нормально. Предложение по нему? Увидим оффер — будем разговаривать. Я ничего не готов продавать, эта работа любит тишину. Да, предложение есть. В этой жизни я допускаю абсолютно все.

Футбол не состоит из трансферов. Футбол состоит из других вещей. Естественно, нам бы хотелось что-то сделать. Но по телевизору покупать игроков абы как… Вы знаете, я не играю в FIFA. Я профессионал и профессионально отношусь к этому моменту. Еще раз повторюсь — больше переплат не будет, пока я здесь.

Пока нас не будут уважать, пока к нам не будут относиться не как к аборигенам, пока мы не изменим эту ситуацию — так будет происходить. Сейчас надо терпеть, сейчас надо гнуть свою линию, и мы будем стараться это делать. Я не скажу, что это может получиться только у меня или у моей команды, но мы будем гнуть линию.

Мы ведем переговоры. Значит, какие-то движения происходят. Пусть выскажутся наши коллеги на Западе, агенты игроков и сами игроки. Пусть выскажутся, пусть скажут, как сейчас с ними разговаривают. Уверен, что в России можно осуществить трансферы без наценки. Я буду это делать. Получится или не получится — не знаю. Но стремиться действовать так я буду. Я не хочу, чтобы к нам относились как к аборигенам. Мы в России тоже профессионалы, и тоже знаем о футболе многое. И я не хочу, чтобы к нам относились по-другому.

ЦСКА
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Спартак
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